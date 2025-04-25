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  4. Bayern Münih'ten resmi Sacha Boey açıklaması! Türkiye'ye geri mi dönüyor... Sportif direktörü konuştu

Bayern Münih'ten resmi Sacha Boey açıklaması! Türkiye'ye geri mi dönüyor... Sportif direktörü konuştu

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.04.2025 13:17
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in sportif direktörü Max Eberl, transferde adı Galatasaray ile anılan Fransız oyuncu Sacha Boey hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'ten resmi Sacha Boey açıklaması! Türkiye'ye geri mi dönüyor... Sportif direktörü konuştu
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
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Bayern Münih ile yollarını ayıracağı söylenen Sacha Boey'in Galatasaray'a geri döneceği son günlerde sıkça konuşuluyordu.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF YOK"

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Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey ile ilgili çıkan Galatasaray iddialarına cevap verdi. Eberl, "Türkiye'den herhangi bir teklif yok. Yaz aylarında neler olacağını sakin bir şekilde değerlendireceğiz" dedi. Galatasaray, Sacha Boey'i sezon başında 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

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Alman devinde sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Boey, Bayern Münih formasıyla 16 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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