Bayern Münih'ten resmi Sacha Boey açıklaması! Türkiye'ye geri mi dönüyor... Sportif direktörü konuştu

Bayern Münih ile yollarını ayıracağı söylenen Sacha Boey'in Galatasaray'a geri döneceği son günlerde sıkça konuşuluyordu.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİF YOK"

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey ile ilgili çıkan Galatasaray iddialarına cevap verdi. Eberl, "Türkiye'den herhangi bir teklif yok. Yaz aylarında neler olacağını sakin bir şekilde değerlendireceğiz" dedi. Galatasaray, Sacha Boey'i sezon başında 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e satmıştı.

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

Alman devinde sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Boey, Bayern Münih formasıyla 16 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.