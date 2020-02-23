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Bayi Toplantısı'nın yıldızları İzmir'de seyirciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 21:02 | Son Güncelleme

Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı, yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği cuma günü gösterime giren'Bayi Toplantısı'nın başrol oyuncuları İzmir'de iki farklı mekanda seyirciyle buluştu.

Bayi Toplantısı'nın yıldızları İzmir'de seyirciyle buluştu

Filmin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol ile yönetmen Bedran Güzel'in katıldığı 'Bayi Toplantısı'nın seyircili gösterimlerinin ilki Karşıyaka Hilltown AVM'de gerçekleştirildi. Soğuk havaya rağmen 'Bayi Toplantısı' oyuncularını görmek için saatler öncesinde alışveriş merkezine akın eden İzmirliler; İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol'a büyük ilgi gösterdi.

Günün ikinci gösteriminde Optimum AVM'de hayranlarıyla bir araya gelen İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol, 'Bayi Toplantısı'nın gösterildiği salonda eğlenceli bir sürprizle karşılaştı.

Filmin soygun sahnesinde kullanılan smiley maskelerini takmış seyirciyle selfie çektiren oyuncular, biletleri günler öncesinden tükendiği salonda 'Bayi Toplantısı'nı seyirciyle birlikte izledi. Gösteriminin ardından seyircinin alkış yağmuruyla karşılaşan İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol, uzun süre tebrikleri kabul etti ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Dev Ajans Başkanı Erhan Gölbey "Aynı gün iki farklı noktada yapılan seyircili gösterimleri coşku ile karşılayan ve yoğun ilgi gösteren İzmirlilere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
bayi toplantısı, doğu demirkol,

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