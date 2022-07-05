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Bayram için en pratik baklava tarifi! Herkes tarifi soracak

05.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramlarda baklavadan vazgeçmem ama yapımı zor geliyor diyorsanız bu tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor. Evde kolayca yapacağınız baklava ile istediğiniz lezzete kavuşabilirsiniz. Bu tarif hazır yufka ile yapılıyor ancak lezzeti evde açılmış gibi nefis oluyor.

Bayram için en pratik baklava tarifi! Herkes tarifi soracak

Baklava herkesin en sevdiği tatlılar arasında yer alıyor. Fındıklısı, fıstıklısı, cevizlisi gibi her çeşidiyle sevilerek tüketiliyor. Evde kolay bir şekilde yapacağınız baklava tarifini deneyince bir daha dışarıdan baklava almak istemeyeceksiniz. Baklava yufkası kullanılarak yapılan bu tarif çıtır çıtır olacak.

KOLAY BAKLAVA TARİFİ

Malzemeler

  • 20 adet hazır baklava yufkası
  • 150 gram tereyağı
  • 200 gram ince çekilmiş ceviz içi
  • ½ tatlı kaşığı tarçın

Şerbeti için

  • 2 su bardağı toz şeker
  • 2 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Servisi için

  • 2 yemek kaşığı toz antep fıstığı

Yapılışı

  • İncecik açılmış, dolapta sakladığınız hazır baklava yufkalarını tek tek açın.
  • Baklavaların muntazam gözükmesi için hazır yufkaların kenar kısımlarını keskin bir bıçak yardımıyla keserek düzeltin.
  • Tereyağını küçük bir sos tenceresinde, kısık ateşte eritin. Fırında pişecek olan tatlıların üzerinde küçük yanıklar oluşmaması için eritilmiş tereyağının beyaz süt köpüklerini bir kaşık yardımıyla alın.
  • İnce çekilmiş ceviz içini küçük bir kapta tarçınla harmanlayın.
  • Dikdörtgen şeklinde olan hazır baklava yufkalarının üzerini eritilmiş tereyağına batırdığınız bir yumurta fırçasıyla yağlayıp, on adetini üst üste dizin.
  • Tarçınlı, ince çekilmiş ceviz içini yufkaların üzerine serpiştirdikten sonra kalan yufkaların üzerini yağlayıp üst üste dizin.
  • Rulo haline getirdiğiniz içi ceviz dolgulu baklava yufkalarını küçük dikdörtgenler halinde dilimledikten sonra dikkatli bir şekilde tabanını yağladığınız fırın tepsisine dizin.
  • Kalan eritilmiş tereyağıyla üzerlerini yağladığınız yalancı baklavaları, önceden ısıtılmış 180 derece fırında renk alana kadar pişirin.
  • Tatlının şerbeti için; su ve toz şekeri küçük bir tencerede karıştırdıktan sonra orta ateşte kaynamaya bırakın.
  • Kaynamaya başlayan şerbet karışımına limon suyunu kattıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Ilınması için oda sıcaklığında bekletin.
  • Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine soğumakta olan ılık şerbeti gezdirip, şerbetini içine çektikten sonra toz Antep fıstığı ilavesiyle servis edin.

AFİYET OLSUN!


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