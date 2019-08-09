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Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Duygu Akalın Duygu Akalın
SEYAHAT  | 09.08.2019 07:50 | Son Güncelleme

Gökçeada bu yaz da uygun fiyatlı ada tatili yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri. Yunan adaları için vize ile uğraşmak veya çok fazla masraf yapmak istemeyenlerin Ege Denizi’ndeki yeni gözdesi Gökçeada. Özellikle bayram tatillerinde Gökçeada feribotlarında uzun kuyruklar oluyor ve adaya ulaşım biraz zahmetli bir hale gelebiliyor. Bu sebeple yoğun dönemde adaya gitmek isteyenlere sabah erkenden ilk feribot için kuyruğa girmelerini tavsiye ediyoruz.

Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-16 18:00:00
Çanakkale
2019-08-17 01:20:00
DÖNÜŞ
Çanakkale
2019-08-23 05:55:00
İstanbul
2019-08-23 09:40:00
1158.63 TL
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Gökçeada Bozcaada ile karşılaştırdığımızda henüz daha bakir ve doğallığını koruyor diyebiliriz. Tatillerde Bozcaada kadar kalabalık olmaması da bir diğer avantaj. Gökçeada’da eski taş evlerde konaklayabilir, huzurlu ve otantik bir tatil geçirebilirsiniz. Özellikle yoğun sezonda mutlaka erkenden rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Gökçeada’nın muhteşem koylarında bol bol güneşlenip denize girebilirsiniz. Kefaloz Plajı, Yıldız Koyu ve Laz Koyu Gökçeada’nın en ünlü plajları. Adada toplu ulaşım çok gelişmiş ve düzenli değil bu yüzden en iyisi adaya kendi motorunuzla, arabanızla gitmek veya adada kiralamak. Böylece istediğiniz saatte istediğiniz koyu keşfe çıkabilirsiniz. Plajlar hakkında detaylı bilgi almak ve Gökçeada sahilleri hakkında daha fazlası için, Gökçeada Koyları ve en güzel Gökçeada Plajları yazısını ziyaret edebilirsiniz. Denize girilecek yerler dışında Gökçeada’da mutlaka görmeniz gereken köyler bulunuyor. Bu yazımızda Gökçeada’nın mutlaka ziyaret edilmesi gereken en güzel köylerini anlattık. İşte Gökçeada’nın gezilmesi gereken en orjinal 5 yerleşim yeri:

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1.KALEKÖY

Kaleköy otellerin, restoran ve cafelerin en yoğun bulunduğu yer. Burası için adanın en turistik yeri diğebiliriz. Kaleköy limanı özellikle günbatışında ve akşamları oldukça kalabalık oluyor. Konaklama için sakin bir yer arıyorsanız Kaleköy yerine buraya 10 dakika yürüyüş mesafesinde olan Yeni Bademli Köyü’nü tercih edebilirsiniz. Böylece hem merkeze yakın kalıp hem de sessiz bir bölgede dinlenebilirsiniz.

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Kaleköy limanı ile ünlü ancak bu liman Gökçeada feribotlarının yanaştığı liman değil. Feribotlar Kuzu Limanı’na yanaşıyor. Kaleköy limanı ise küçük tekneler, balıkçı kayıkları için hizmet veriyor. Renkli kayıklarla gün doğumunda veya gün batışında çok güzel fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Ayrıca sahilde kurulan hediyelik eşya standlarından alışveriş yapabilir, ada halkıyla bol bol sohbet edebilirsiniz.

2.ZEYTİNLİKÖY

Zeytinliköy turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir köy. Adanın tepelerinde yer alan bu köyün tarihi dokusu gerçekten çok güzel. Bununla birlikte köyün en önemli özelliği sevimli kafeleri. Bu kafelerde dibek kahvesi eşliğinde sakızlı muhallebi servis ediliyor ve birçok kişi sadece bunu tatmak için köye geliyor. Kahve - muhallebi kombinasyonu gerçekten leziz ve adaya gelen herkesin denemesini mutlaka tavsiye ediyoruz.

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3.DEREKÖY

Dereköy Gökçeada’nın en ilginç yerlerinden biri. Burası için aslında bir tür hayalet köy de diyebiliriz. Hala yaşayanlar olsa da aslında terk edilmiş bir köy. Eskiden 1500 hanenin yaşadığı oldukça büyük ve gelişmiş bir köyken, Rum’ların adadan ayrılması ile birlikte hayalet köye dönüşmüş. Şuan köyde Türkiye’den getirilip buraya yerleştirilen küçük bir topluluk yaşıyor. Eğer eski taş evler, tarihi doku ilginizi çekiyorsa bu köye kısa bir ziyaret gerçekleştirebilir, Dereköy’ün sokaklarında ufak bir yürüyüş yapabilirsiniz.

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4.TEPEKÖY

Tepeköy Gökçeada’da Zeytinliköy’den sonra rotaya eklenebilecek bir diğer sevimli köy. Adanın en ünlü şarap üreticisi Rum Barba Yorgo’nun yeri bu köyde olduğu için köy turistik bir yer haline gelmiş. Küçük bir köy olduğu için çok fazla zaman ayırmanıza gerek yok. Arabayla geçerken ufak bir ziyaret gerçekleştirebilirsiniz.

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5.ESKİ BADEMLİ KÖYÜ

Eski Bademli Köyü adadaki büyük otellerin tepeye kurulu olduğu ve güneş batışı manzarası ile ünlü şahane bir yer. Aracınız varsa konaklamak için burayı tercih edebilirsiniz. Köyün yolu yokuşlu olduğu için yürümek zor olacaktır. Kaldığınız süre içerisinde bir akşamüstü bu köye uğramayı ve kuş bakışı manzaranın tadını çıkarmayı unutmayın. Rüzgarsız bir günde buradaki restoranlarda eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir akşam yemeği de yiyebilirsiniz.

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Gökçeada birbirinden güzel köyleri ve sahilleri ile bu yaz bitmeden sizleri bekliyor. Gökçeada’ya ulaşım, gezilecek yerler ve konaklama hakkında daha fazla bilgi için videomuzu izleyebilirsiniz:

Herkese denizin, güneşin ve adanın bol bol keyfini çıkaracağı güzel bir tatil dileriz...

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Anahtar Kelimeler:
gökçeada Tatil deniz Ege Denizi

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