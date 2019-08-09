Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada

Gökçeada Bozcaada ile karşılaştırdığımızda henüz daha bakir ve doğallığını koruyor diyebiliriz. Tatillerde Bozcaada kadar kalabalık olmaması da bir diğer avantaj. Gökçeada’da eski taş evlerde konaklayabilir, huzurlu ve otantik bir tatil geçirebilirsiniz. Özellikle yoğun sezonda mutlaka erkenden rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Gökçeada’nın muhteşem koylarında bol bol güneşlenip denize girebilirsiniz. Kefaloz Plajı, Yıldız Koyu ve Laz Koyu Gökçeada’nın en ünlü plajları. Adada toplu ulaşım çok gelişmiş ve düzenli değil bu yüzden en iyisi adaya kendi motorunuzla, arabanızla gitmek veya adada kiralamak. Böylece istediğiniz saatte istediğiniz koyu keşfe çıkabilirsiniz. Plajlar hakkında detaylı bilgi almak ve Gökçeada sahilleri hakkında daha fazlası için, Gökçeada Koyları ve en güzel Gökçeada Plajları yazısını ziyaret edebilirsiniz. Denize girilecek yerler dışında Gökçeada’da mutlaka görmeniz gereken köyler bulunuyor. Bu yazımızda Gökçeada’nın mutlaka ziyaret edilmesi gereken en güzel köylerini anlattık. İşte Gökçeada’nın gezilmesi gereken en orjinal 5 yerleşim yeri:

1.KALEKÖY Kaleköy otellerin, restoran ve cafelerin en yoğun bulunduğu yer. Burası için adanın en turistik yeri diğebiliriz. Kaleköy limanı özellikle günbatışında ve akşamları oldukça kalabalık oluyor. Konaklama için sakin bir yer arıyorsanız Kaleköy yerine buraya 10 dakika yürüyüş mesafesinde olan Yeni Bademli Köyü’nü tercih edebilirsiniz. Böylece hem merkeze yakın kalıp hem de sessiz bir bölgede dinlenebilirsiniz. Kaleköy limanı ile ünlü ancak bu liman Gökçeada feribotlarının yanaştığı liman değil. Feribotlar Kuzu Limanı’na yanaşıyor. Kaleköy limanı ise küçük tekneler, balıkçı kayıkları için hizmet veriyor. Renkli kayıklarla gün doğumunda veya gün batışında çok güzel fotoğraf kareleri yakalayabilirsiniz. Ayrıca sahilde kurulan hediyelik eşya standlarından alışveriş yapabilir, ada halkıyla bol bol sohbet edebilirsiniz. 2.ZEYTİNLİKÖY Zeytinliköy turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir köy. Adanın tepelerinde yer alan bu köyün tarihi dokusu gerçekten çok güzel. Bununla birlikte köyün en önemli özelliği sevimli kafeleri. Bu kafelerde dibek kahvesi eşliğinde sakızlı muhallebi servis ediliyor ve birçok kişi sadece bunu tatmak için köye geliyor. Kahve - muhallebi kombinasyonu gerçekten leziz ve adaya gelen herkesin denemesini mutlaka tavsiye ediyoruz.