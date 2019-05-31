YEMEK

Bayram tatlınız meyve ve kuru yemişler olsun

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

Ramazan bayramı, tüketilen tatlı miktarı ve yoğun karbonhidratlı besinler nedeniyle özellikle diyabet hastaları için tehlike oluşturuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş Koçyiğit neredeyse her ailede bir diyabet, obezite, kalp ve tansiyon hastasının bulunduğuna dikkat çekti ve sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Koçyiğit, "Yakınlarınızın sağlığını düşünün ve bu bayram bir değişiklin yapın. Şerbetli yerine sütlü tatlı, tatlı yerine kuruyemiş ve meyve yiyin, ikram edin" dedi.

Bayram tatlınız meyve ve kuru yemişler olsun

Bayram nedeniyle aile, dost ziyaretleri sırasında ikramların yoğun olduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Safiye Taş Koçyiğit, 30 günlük oruç tutma süresinden sonra tatlı tüketilebileceğini ancak tüketimin sınırlı tutulması gerektiğini söyledi. Koçyiğit, obezite, tip 2 diyabet, karaciğer yağlanması, kalp ve damar hastalıklarının görülme sıklığının giderek arttığını belirtti.

Türkiye obezite sıklığında Avrupa birincisi

obez
Koçyiğit, "Uluslararası Diyabet Federasyonunun (IDF) 2014 verilerine göre Türkiye'de diyabet görülme sıklığı yüzde 14,7. Yani yaklaşık her yüz kişiden 15'i tip 2 diyabetli. Diyabet dünyada ölüm nedenleri arasında 6'ncı sırada yer alıyor, ilk 5 sıradaki hastalığın 3'ünün de birincil sebebi. Bununla birlikte en vahim olan bilgi ise; diyabetli yetişkinlerin yaklaşık yarısı hastalığın farkında değil. 2010 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonucuna göre; Türk halkının yüzde 30.3 'ü obez ve obez bireylerin yüzde 70'inde karaciğer yağlanması var. Birçok kaynakta Türkiye'de her 4 kişiden 1'inde karaciğer yağlanması olduğu belirtiliyor. Ayrıca Türkiye bu obezite prevelansı ile Avrupa'da 1'inci sırada. Sağlık karnemiz bu durumdayken, bayram tatlısı konusunda dikkatli olmamız gerekir. Bir beslenme ve diyet uzmanı olarak şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları, tatlı yerine ise mevsim meyveleri, meyve kuruları ve kuruyemişleri öneririm. Hem lezzetli hem sağlıklı. Örneğin erik, kiraz, çilek, karpuz, şeftali meyveleri ile taze meyve tabakları hazırlayın. Hem renkleri ile hem de içerdikleri vitaminler ve mineraller ile canlılık katsın. Bu meyvelerin ne şekere, ne süse ihtiyacı var. Ceviz, fındık, badem gibi kavrulmamış kuru yemiş tabakları hazırlayın. Hem doygunluk versin, hem enerji. Hem kuru yemişlerin hem de kuru meyvelerin gücünden faydalanın. Kuru kayısı, kuru incir veya kuru hurmaların içerisine ceviz, fındık, badem koyup ister sade olarak isterseniz tüm yüzeylerine tarçın, kakao veya hindistan cevizi değecek şekilde karıştırarak farklı sunumlar hazırlayabilirsiniz" dedi.

Şeker yerine meyve, beyaz un yerine yulaf kullanın

meyve
Diyetisyen Koçyiğit, şeker yerine meyve, beyaz un yerine yulaf unu, tam buğday unu kullanılarak kalorisi düşük tatlılar da yapılabileceğini de belirterek bazı tarifler önerdi: “Sütlü yulaf pudingi için, 1 su bardağı yarım yağlı süt ile 3 yemek kaşığı yulaf ununu kısık ateşte 4-5 dakika pişirin. Ateşten aldıktan sonra içerisine doğranmış 1 adet küçük boy olgunlaşmış muz, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı toz kakaoyu ilave edip 3 küçük kaseye bölüp soğumaya bırakın. Çikolatalı hurma keki için ise 6 adet orta boy hurmanın çekirdeklerini çıkartıp suda bekletin. Suda beklettiğiniz hurmalar yumuşadıktan sonra blenderdan geçirin. Ayrı bir kapta 1 adet yumurta, 1 çay bardağı yarım yağlı süt, yarım paket kabartma tozu, 2 çay bardağı tam buğday unu, yarım çay bardağı zeytinyağı, 6 kare yüzde 80 kakao bitter çikolatayı ve blenderdan geçirdiğiniz hurmaları iyice karıştırıp önceden yağladığınız 8 adet muffin kalıbına döküp 180 derecede 25-30 dakika pişirebilirsiniz."

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldiAnnesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
10 dakikada çıtır baklava nasıl yapılır?10 dakikada çıtır baklava nasıl yapılır?
Yemek için akın akın gidiyorlarYemek için akın akın gidiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayramda beslenme ramazan bayramı

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Survivor Atakan'dan şaşırtan itiraf "Gece ormanda kameralar yokken..."

Arabada doğum yaptı, oğlu saniye saniye kaydetti

Arabada doğum yaptı, oğlu saniye saniye kaydetti

İftardan sonra bir parça yerseniz...

İftardan sonra bir parça yerseniz...

Baklavadan sonra 1 dilim peynir yemek bakın neye iyi geliyor

Baklavadan sonra 1 dilim peynir yemek bakın neye iyi geliyor

Sağlık Bakanlığı örnek bayram sofrasını paylaştı

Sağlık Bakanlığı örnek bayram sofrasını paylaştı

Arefe köftesi tarifi | Arefe köftesi nasıl yapılır?

Arefe köftesi tarifi | Arefe köftesi nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Kimsenin Bilmediği Sağlık İksiri: Ghee Yağı ve 8 Mucizevi Faydası!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Bunu Okuduktan Sonra Soğan Kabuklarını Atmayacaksınız!

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu bilgiyi öğrendikten sonra artık limonları dondurarak yiyeceksiniz

Bu bilgiyi öğrendikten sonra artık limonları dondurarak yiyeceksiniz

10 dakikada çıtır baklava nasıl yapılır?

10 dakikada çıtır baklava nasıl yapılır?

Hatay'ın buz ve dondurma tatlısı: Haytalı

Yemek için akın akın gidiyorlar

Sadece 5 dakikada hazır: Çilek şerbeti

Sadece 5 dakikada hazır: Çilek şerbeti

Çilekleri yemeden önce neden sirkeli suya batırmalısınız?

Çilekleri yemeden önce neden sirkeli suda bekletirseniz...

Sivas etli ekmeği iftar sofralarını süslüyor

Sivas etli ekmeği iftar sofralarını süslüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.