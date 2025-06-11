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Bayramda en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu! Pamukkale'ye akın ettiler

Denizli’deki Hierapolis-Pamukkale ören yeri, Kurban Bayramı tatilinde 53 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayarak, Türkiye’nin en çok ilgi gören ikinci ören yeri oldu. Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, "Tarih canlandı, kültürle buluştuk" dedi.

Bayramda en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu! Pamukkale'ye akın ettiler

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Pamukkale, Kurban Bayramı tatilinde de hem yerli hem yabancı turistlerin gözdesi oldu. Beyaz travertenleri ve antik kentiyle ziyaretçilerini ağırlayan Hierapolis-Pamukkale ören yeri, 53 bin 363 kişiyle bayram boyunca Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri oldu. İzmir’deki Efes Antik Kenti 56 bin 423 kişiyle ilk sırada yer alırken; Nevşehir’deki Göreme 24 bin 483, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe 23 bin 176 ve Paşabağlar ise 20 bin 187 kişiyle listenin devamında yer aldı.

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"HER ADIMDA TARİH CANLANDI"

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, bayram boyunca Türkiye genelindeki ören yerlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek; "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un da belirttiği gibi Arefe günüyle birlikte Kurban Bayramı tatilinde, Türkiye’nin dört bir yanındaki 200’e yakın müze ve ören yerimiz toplamda 633 bin 527 ziyaretçiyi ağırladı" dedi.

Pamukkale’nin bu listede öne çıkmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Otaklı; "Hierapolis-Pamukkale’miz Mübarek Kurban Bayramı tatilinde Türkiye’de en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri oldu, biz de bunun mutluluğunu yaşadık. İlgi gösteren yerli ve yabancı tüm turistlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Her adımda kültürle buluştuk, her adımda tarih canlandı. Kültürle yoğrulmuş nice bayramlarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale
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