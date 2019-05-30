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Bayramda tonlarca satılıyor! Fırıncılar bayram kömbesini şimdiden stok yapmaya başladı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 200 yıldır bayram sofralarında tüketilen 'Bayram kömbesi' yapımına başlandı. Bayram ve arefe günlerinde tonlarca kömbe satan fırıncılar, bayrama günler öncesinden kömbe stokluyor.

Bayramda tonlarca satılıyor! Fırıncılar bayram kömbesini şimdiden stok yapmaya başladı

Yıllardan beri süre gelen 'kömbe' geleneği bu yılda da sofralardaki yerini alarak damakları tatlandırıyor. Sadece Ramazan ayında yapılan ve fırınlarda hazırlanarak satışa sunulan bayram kömbesi yapımı, bayrama 15 gün kala start aldı. Un, süt, sıvı yağ, margarin, kokulu baharatlar ve şekerden hazırlanan kömbenin; haşhaşlı, fıstıklı ve cevizli çeşitleri de yapılıyor.

15 günde yapılıyor 3 günde tükeniyor

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İlçedeki fırıncılar 15 gün öncesinden kömbe pişirmeye başlıyor. Bayramlık kömbeleri stoklayan fırıncılar, genelde bayrama kadar çift vardiya çalışıyor. Arefe gününe kadar hazırlanan kömbeler, fırın tezgahlarına doldurulur. Bayramdan bir gün öncesinde yoğunlaşan talepler nedeniyle tonlarca bayramlık kömbe, arefe günü ile Ramazan Bayramı'nın ilk ve ikinci gününde tükenir. Fırınlarda bayramın son gününde ise kömbe bulmak mümkün olmaz.

Hem fırıncılar hem de bölge halkı hazırlıyor

Kömbeyi kimi fırınlardan hazır alırken, birçok kişi ise hamurunu evlerde açarak kendi kömbesini kendi hazırlıyor. Hazırlanan tepsilerdeki kömbeler, taş fırınlara getirilerek, burada kısık ateşte pişiriliyor.
İlçede 15 yıldır fırıncılık yapan Hüseyin Altıntaş, kendileri için yoğun ve tatlı bir telaşın başladığını belirterek, "Kömbe pişirmek için Ramazan bayramına 15 gün kala kömbe yapımına başladık. Bu tatlı telaş, arife gününe kadar devam ediyor. Kömbenin güzel olması için kısık ateşte pişirilmesi gerekir" dedi.

Kömbe için 91 kilometrelik yolculuk

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Gaziantep'te yaşayan Fehime Altıntaş, bayram kömbesi yaptırmak için il merkezine yaklaşık 91 kilometre uzaklıktaki İslahiye ilçesine geldiğini belirtti. İslahiye'de kömbeyi hazırladıktan sonra, döneceği Gaziantep kent merkezinde ise tuzlu çörek, yuvalama ve patlıcan kebabı yapacağını da anlatan Fehime Altıntaş, "Bayram çok güzel ve tatlı bir telaşla geliyor. Kömbe, Ramazan bayramının ayrılmaz bir parçasıdır. Büyüklerimiz bu geleneği sürdürmüş, bu zamana kadar taşımış. Biz de bizden sonrakilerine bu geleneği sürmesi için örnek olacağız" diye konuştu.
İlçede fırınlarda kilosu 15-20 TL arasında satılan kömbeyi fırıncılar, tepsisini 4 TL'den pişiriyor.

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