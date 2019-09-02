Mynet Trend

"Bayramiçli Mehmet Akif"in hayatı belgesel oldu

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.09.2019 13:07 | Son Güncelleme

İstiklal Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, yaşamını anlatan 'Bayramiçli Akif' belgeselinin galası yapıldı.

"Bayramiçli Mehmet Akif"in hayatı belgesel oldu

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çekilen "Akif" adlı belgeselin galası yapıldı.

Belgeselde, Mehmet Akif Ersoy'un yetişkinliğini canlandıran Erdoğan Özerdem katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş manevi duyguları çok ağır olan bir eseri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Bugüne kadar çok sayıda filmi ve belgeseli beyaz perdeye aktardıklarını dile getiren Ağırbaş, "Akif ile ilgili çok fazla film, belgesel yapıldı. Mehmet Akif zaten sürekli anlatılan ve çok önemli bir şahsiyet, tüm dünya tarafından tanınan bir isim. Bu projeye dahil olup bu projenin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmak benim için çok büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, projede görev alan herkese ve sponsorluğu üstlenen İÇDAŞ yetkililerine teşekkür etti.


PARTNER Meğer o şarkıyı Hande için yazmış! Meğer o şarkıyı Hande için yazmış!
The Walking Dead 10. sezonu başlıyorThe Walking Dead 10. sezonu başlıyor
ABD’de yılın en kötü ikinci haftası yaşandıABD’de yılın en kötü ikinci haftası yaşandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Akif Ersoy Bayramiçli Akif

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Gelin şaşkına döndü! Tam 30 kilo taktılar, ama altın değil!

Gelin şaşkına döndü! Tam 30 kilo taktılar, ama altın değil!

4 yıl sonra buldu, defalarca öptü...

4 yıl sonra buldu, defalarca öptü...

Tecavüz edip öldürmüştü! Cezası belli oldu

Tecavüz edip öldürmüştü! Cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
The Walking Dead 10. sezonu başlıyor

The Walking Dead 10. sezonu başlıyor

ABD Box Office rakamları

ABD’de yılın en kötü ikinci haftası yaşandı

Shades of Blue’nun ikinci sezonu başlıyor

Dedektif, ihanetle sadakat arasındaki ince çizgide kalmaya çalışıyor!

Hustlers filminden yeni bir klip yayınlandı

Jennifer Lopez yeteneğiyle baş döndürüyor!

Roman Polanski’nin Venedik’te yarışması tepkilere neden oldu

Roman Polanski’nin Venedik’te yarışması tepkilere neden oldu

Kuzgun yeni sezona iddialı giriyor! Onur Saylak, Ferman rolüyle Kuzgun'a damga vuracak!

Yeni rolüyle ekrana damga vuracak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.