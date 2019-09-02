"Bayramiçli Mehmet Akif"in hayatı belgesel oldu

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un çocukluğunun bir bölümünün geçtiği Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çekilen "Akif" adlı belgeselin galası yapıldı.

Belgeselde, Mehmet Akif Ersoy'un yetişkinliğini canlandıran Erdoğan Özerdem katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş manevi duyguları çok ağır olan bir eseri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Bugüne kadar çok sayıda filmi ve belgeseli beyaz perdeye aktardıklarını dile getiren Ağırbaş, "Akif ile ilgili çok fazla film, belgesel yapıldı. Mehmet Akif zaten sürekli anlatılan ve çok önemli bir şahsiyet, tüm dünya tarafından tanınan bir isim. Bu projeye dahil olup bu projenin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmak benim için çok büyük bir sorumluluk." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, projede görev alan herkese ve sponsorluğu üstlenen İÇDAŞ yetkililerine teşekkür etti.



