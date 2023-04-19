Bayramın gözdesi soğuk baklava tarifi! Evde soğuk baklava nasıl yapılır?

Soğuk baklava yediden yetmişe herkesin favori tatlılarından. Kakao veya çikolata rendesi ile baklavanın lezzetine lezzet katan bu tatlı bayramın vazgeçilmezi olacak. Misafirleriniz ikram ettiğiniz soğuk baklavanın tarifini isteyecek.

MALZEMELER Baklavası için:

1 paket baklavalık yufka

200 gram tereyağı (14 yemek kaşığı)

1 çay bardağı sıvı yağ

Arası için:

1 su bardağı Antep fıstığı

Şerbet için:

2,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

Üzeri için:

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

80 gram çikolata (rendelenmiş)

TARİF İlk olarak şerbetimizi yapmakla başlayın. Tencereye su, süt ve şekeri koyarak şeker eriyinceye kadar karıştırın. 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Tereyağını eritin. Üzerin de oluşan köpüğü almak içinde süzgecin içine havlu kağıt serin ve tereyağını dökün. İyice süzüldükten sonra köpükten arınan tereyağının içerisine sıvı yağ ekleyin.

Yufkalarınızı tezgaha serin ve borcam boyutunda kesin. Yufkaları ikiye ayırın. Alt tabana 20 yaprak, üst tabana da 22 yaprak kullanabilirsiniz. Üzeri için ayırdığınız yufkaları temiz bir beze sarın ki kurumasın. Çok ince oldukları için çabuk kuruyorlar.

Borcamı yağlayın. Bir yaprak yufkanızı borcama yerleştirip üzerini yağlayın.

Her yufka arasını yağlayarak üst üste dizin.

En üst yufkayı serip üzerini yağlamadan fıstıkları yayın ve biraz yağ gezdirin.

Geri kalan yufkaları da aynı şekilde her katı yağlayarak üst üste dizin. İstenilen büyüklükte kare kare keserecek üzerine kalan yağı sürün.

170 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 45 dakika üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Altının iyice piştiğinden emin olun.

Baklavanızı piştikten sonra 10 dakika dinlendirin. İlk sıcağı çıkan baklavanıza soğuk şerbeti kepçe yardımıyla dökün. 2-3 saat dinlenmeye bırakın.

Tatlının üzerine kakao ve pudra şekerini karıştırın ve her yerine gelecek şekilde eleyin. Rendelenmiş çikolatayı da üzerine serpin.

En son olarak Antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

