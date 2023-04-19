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Bayramın gözdesi soğuk baklava tarifi! Evde soğuk baklava nasıl yapılır?

19.04.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda klasik baklava tarifleri yerine son yılların gözdesi olan soğuk baklavayı yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Soğuk baklava şerbetli olmasına rağmen diğer baklava tariflerine göre çok daha hafif oluyor. Ramazan Bayramı'nda yapacağınız soğuk baklavaya herkes hayran kalacak. İşte enfes soğuk baklava tarifi...

Bayramın gözdesi soğuk baklava tarifi! Evde soğuk baklava nasıl yapılır?
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Kaç Kişilik -
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon 811kal

Soğuk baklava yediden yetmişe herkesin favori tatlılarından. Kakao veya çikolata rendesi ile baklavanın lezzetine lezzet katan bu tatlı bayramın vazgeçilmezi olacak. Misafirleriniz ikram ettiğiniz soğuk baklavanın tarifini isteyecek.

MALZEMELER

  • Baklavası için:
  • 1 paket baklavalık yufka
  • 200 gram tereyağı (14 yemek kaşığı)
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Arası için:
  • 1 su bardağı Antep fıstığı
  • Şerbet için:
  • 2,5 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı süt
  • Üzeri için:
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 80 gram çikolata (rendelenmiş)

TARİF

  • İlk olarak şerbetimizi yapmakla başlayın. Tencereye su, süt ve şekeri koyarak şeker eriyinceye kadar karıştırın. 5 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
  • Tereyağını eritin. Üzerin de oluşan köpüğü almak içinde süzgecin içine havlu kağıt serin ve tereyağını dökün. İyice süzüldükten sonra köpükten arınan tereyağının içerisine sıvı yağ ekleyin.
  • Yufkalarınızı tezgaha serin ve borcam boyutunda kesin. Yufkaları ikiye ayırın. Alt tabana 20 yaprak, üst tabana da 22 yaprak kullanabilirsiniz. Üzeri için ayırdığınız yufkaları temiz bir beze sarın ki kurumasın. Çok ince oldukları için çabuk kuruyorlar.
  • Borcamı yağlayın. Bir yaprak yufkanızı borcama yerleştirip üzerini yağlayın.
  • Her yufka arasını yağlayarak üst üste dizin.
  • En üst yufkayı serip üzerini yağlamadan fıstıkları yayın ve biraz yağ gezdirin.
  • Geri kalan yufkaları da aynı şekilde her katı yağlayarak üst üste dizin. İstenilen büyüklükte kare kare keserecek üzerine kalan yağı sürün.
  • 170 derecelik önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında yaklaşık 45 dakika üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. Altının iyice piştiğinden emin olun.
  • Baklavanızı piştikten sonra 10 dakika dinlendirin. İlk sıcağı çıkan baklavanıza soğuk şerbeti kepçe yardımıyla dökün. 2-3 saat dinlenmeye bırakın.
  • Tatlının üzerine kakao ve pudra şekerini karıştırın ve her yerine gelecek şekilde eleyin. Rendelenmiş çikolatayı da üzerine serpin.
  • En son olarak Antep fıstığıyla süsleyip servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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Ramazan Bayramı'na özel: Pratik Soğuk Baklava tarifi!Ramazan Bayramı'na özel: Pratik Soğuk Baklava tarifi!
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