Bayramınız kabusa dönüşmesin

Bayram ziyafetlerini sabırsızlıkla bekleyenlerin hayalleri, uzmanlardan gelen uyarılarla suya düştü. Ramazan bayramı süresince yemekten egzersize kadar birçok konuda bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Tümay,

“29 günlük Ramazan ayı döneminden çıkıyoruz. Ramazan ayı boyunca bir öğün veya iftar ve sahur olmak üzere 2 öğün besleniyorduk. Şimdi bir anda 3 öğün ve daha fazla yüksek kalorili ürünler tüketmeye başlayacağız. Bayram süresinin uzun olması, hareketsizlik ve yeme isteği, kilo alımının yanı sıra diğer sağlık sorunlarına da davetiye çıkarabilir. Bu sürede yediğimize içtiğimize çok dikkat etmeliyiz. 29 günlük süreçte mide kapasitemiz ve fonksiyonları yavaşlamış, metabolizma hızımız yavaşlamış olacak. Bir anda yemeğe yüklenmek, çok büyük porsiyonlar tercih etmek, istenmeyen yeme davranışlarındandır” diye konuştu.

Dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin, besin dengesi ve çeşitliliği doğrultusunda tercihlere yön vermek olduğunu belirten Gizem Tümay, “Bayram süresince gelen veya gidilen misafirlikler çok fazla olunuyor. Gün içerisinde 5 veya 6’dan daha fazla ziyaret olması, ikramında fazla olmasını beraberinde getiriyor. Bu ikramları her seferinde geri çevirmek doğru olmayacaktır. Ancak bir tanesinde çay, bir tanesinde tatlı, bir tanesinde ise daha sağlıklı yiyecekler tercih edilmelidir. Şerbetli ve hamur işi gıdalardan muhakkak uzak durmalı, tadımlık olarak tüketebiliriz” dedi.