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Bayramlık şekerde domuz hilesi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.05.2019 15:48 | Son Güncelleme

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, vatandaşları şeker konusunda uyardı. Özellikle dini hassasiyeti bulunanlara seslenen Prof. Dr. Mustafa Tayar; “Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini ve tekstil boyası, çikolataya da ise soya sosu katıyorlar. Vatandaşlarımız bilinçli olsun ve ne yediğini bilsin” dedi.

Bayramlık şekerde domuz hilesi

Ramazan bayramı için hazırlıkların hızlandığı bu günlerde uzmanlar vatandaşları sahte ve kalitesiz şekerler konusunda uyarıyor. Prof. Dr. Mustafa Tayar, insanların almak istediği şekerin ve çikolatanın mutlaka tadına bakmaları gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Mustafa Tayar, istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için duyarlı davranılması gerektiğine işaret ederek, merdiven altı üreticilerden ise kesinlikle uzak durulması gerektiğini belirtti.

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Alınacak şekerlerin rengarenk olsun diye bir gayret içerisinde olunmaması konusunda da uyarı yapan Tayar, “Her renk ilave bir katkı maddesi demektir. Şekere tekstil boyası, yumuşak şekere domuz jelatini ve tekstil boyası, çikolataya hayvan yemi olarak kullanılan soya tozu, margarin, keçi boynuzu tozu, leblebi tozu, kavrulmuş bakliyat tozu, fındık zarı katıyorlar. Standartlara uygun üretilmeyen şeker ve benzeri ürünlerin gıda zehirlenmelerine neden olabildiğini, özellikle çocuklarda diş ve ağız sağlığını da olumsuz etkilediği unutulmamalıdır. Merdiven altında yapılan ve açıkta satılan şekerlerin tercih edilmemesi gerekir. Piyasada maliyeti minimuma indirme adına şeker yerine glikoz ve fruktoz kullanılabiliyor. Özellikle mısır şuruplu dökme ürünler söz konusu” diye konuştu.

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Kaliteli çikolata, şeker ve lokumun özelliklerini de tarif eden Prof. Dr. Tayar; “Bunları satın alırken bilindik markaları ürünlerini tercih etmeye özen gösterin. Adını ilk defa duyduğunuz üreticilerin çikolatalarını satın alırken bir kez daha düşünün ya da o markayı araştırın. Çikolata alırken dikkat etmeniz gereken diğer hususlar şöyle; çikolata paketi tamamen kapalı olmalıdır. Kaliteli çikolata parlak bir görüntüye sahip olup beyazlama olmamalıdır. Üzerinde beyaz renk oluşan çikolatalar sıcak ya da soğuk ortamda kalmış olabilir.Çikolatayı buzdolabında değil 18-22 derece arasında saklamalısınız. Yani çikolatanın saklanması için en ideal sıcaklık, oda sıcaklığıdır.Şekerlemede ise ambalajın kapalı olmasına ve ürünlerin 30C’nin altında, oda şartlarında, güneş görmeyen serin ortamda saklanmasına dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Öncelikle Jelatin nedir onu belirtmekte fayda var:Nişasta'nın yaptığı görevi en doğal ve içeriğe her ne konulmuşsa daha katılaştırarak,yoğun kıvam kazandıran unsurdur.Çift toynaklı Hayvanların yağı,kemikleri organik maddeyi oluşturur.Bugün tüm Batı,Uzak doğu'da kıvam arttırıcı,emülgatör,yemeğin suyunun daha,kan kuruyup-pıhtılaştığında nasıl oluyorsa,koyu olması için Domuz Jelatini veya pançetta (yağı bol domuz eti)kullanılır
Aynı Şekilde Dömi Sek(Büyük ve küçük baş kemik suyu)Helal yemeklerde kullanılır.Çok ilginç ki bu sistem;Yahudi dünyası için de geçerlidir ve Museviler Domuz yemez! aynen Şekerleme sanayinde de bu ikilem mevcuttur.Soya Sosu (Lesitin)bol,kakaosu az Çikolatalar da dikkat edilmesi gereken diğer önemli husustur
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