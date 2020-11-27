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Bazen çok tanıdık bazen çok yabancı olan birçoğunuzun hissettiği ama adını bilmediğiniz 9 duygu!

Seray Üstün Seray Üstün 27.11.2020 09:57 | Son Güncelleme:
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Bazen çok tanıdık bazen çok yabancı olan birçoğunuzun hissettiği ama adını bilmediğiniz 9 duygu!

‘İnsan diğer canlılardan ayrılan duygusal bir varlıktır’ klişesine hoş geldiniz! Hatta bu klişeyi katmanladırarak insanlar doğar, büyür, aşık olur, acıkır, susar, acı çeker, sevişir ve ölür özeti yapmasaydık canımız çok sıkılırdı. Malumunuz üzere hayat basit ancak bir o kadar da karmaşıktır. Hatta insanoğlu ucu bucağı gelmemiş sonsuz bir deryadır!

Duygularınızın esiri olmadan oldukça mantıklı insanlar olsanız bile bu bahsettiğimiz hisleri mutlaka yaşamışsınızdır. Hatta tarif etmek için zincirleme isim tamlamasından da uzun bir tanım yapmışsınızdır. Madem öyle daha önce hissettiğiniz ama adını bilmediğiniz 9 duygunuzla tanışmaya hazır mısınız? Başlıyoruz..

SONDER

sonder

Herhangi bir kalabalık ortamda kendi içinize dönmüş bir şekilde kafayı eğdiğiniz o zaman var ya... Bu anlatacağımız duygu tamamen bununla ilgili. Sanki bir şey olmuşçasına birden kafayı kaldırırsınız ve bir anda “orada benim kadar karmaşık hayatlar var” farkındalığına erişirsiniz. İşte bu durumu anlatmak için artık sonder kelimesini kullanın. Daha havalı olacaksınız.

ASTROPHE

astrophe

Bazen kendinizi evrende yalnız hissetmediğinizi düşündüğünüz anlar olur. Durun hemen uzaylılardan bahsetmiyoruz. Dünyada bir kum tanesi kadar küçük olduğunuzu düşünür ve gökyüzüne baktığınızda kaybolmuşluk hissi kaplanır. Dünyada kapalı kalındığı hissine sebep olur.

CHRYSALISM

chrysalism

Yağmurlu ve kasvetli bir havada elinize kahvenizi almış kahvenizi içtiğiniz anı düşünün. İşte o anda hissettiğiniz keyif bu kelimenin tam manasını oluşturuyor.

MONACHOPSIS

monachopsis

Milyonlarca insan arasında kendinizi yalnız ve mutsuz hissettiğiniz günler olmadı mı? Çok fazla oldu. Kabalıklar içerisindeyken kendinizi bir yere ait hissedemediğiniz, ince fakat kalıcı olan bir yere ait olmama duygusudur. Merak etmeyin melankoliye meal yok, bu durum tamamen geçici!

LİBEROSIS

liberosis

İnsanoğlu işte ne istediğini hiçbir zaman bilemez. Hele ki bir yeri elde ettiğinde o şeyin kıymeti anından kaybolur. İşte zaman geçtikçe bazı şeylerin önemini kaybetme duygusuna liberosis denir.

EXULANSIS

exulansis

Bizim için önemli olan şeylerin karşı tarafta da aynı değeri yaratmasını bekleriz. Ancak sonuç her zaman istediğimiz gibi olmaz. Sizi heyecanlandıran, üzen bir olayı karşınızdaki insanla paylaştığınızda beklediğiniz tepkiyle karşılaşmadığınız o anı ifade eder. Bir nevi hayal kırıklığı demeyin sakın ondan daha yüksek bir histir.

DYSANIA

dysania

Sabah uykuları günün en güzel şeyidir, biliriz. “5 dakika daha” diye yataktan zar zor kalktığınız günleri düşünün. İşte yaşamınızı idame edebilmek için sabah erken kalkma ya da kalkamama durumuna verilen isim. Sanıyoruz ki bu listede en çok kullanılacak kelime olabilir.

FINIFUGAL

Finifugal

Sonlar bazı durumlar sevilir bazı durumlarda ise nefret edilir. Bir şeyin bitmesinden duyulan nefret hissine finifugal diyoruz.

KENOPSIA

kenopsia

Terk edilmişlik durumu! İnsanları yıpratan ve hayatını en aşağıya çeken histir terk edilmek... Bazı şehirlerde, insan kalabalığına rağmen kimi zaman terk edilmiş gibi sessiz ve ürkütücü bir hava hissettiğiniz durum.

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