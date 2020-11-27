Bazen çok tanıdık bazen çok yabancı olan birçoğunuzun hissettiği ama adını bilmediğiniz 9 duygu!

Duygularınızın esiri olmadan oldukça mantıklı insanlar olsanız bile bu bahsettiğimiz hisleri mutlaka yaşamışsınızdır. Hatta tarif etmek için zincirleme isim tamlamasından da uzun bir tanım yapmışsınızdır. Madem öyle daha önce hissettiğiniz ama adını bilmediğiniz 9 duygunuzla tanışmaya hazır mısınız? Başlıyoruz..

SONDER

Herhangi bir kalabalık ortamda kendi içinize dönmüş bir şekilde kafayı eğdiğiniz o zaman var ya... Bu anlatacağımız duygu tamamen bununla ilgili. Sanki bir şey olmuşçasına birden kafayı kaldırırsınız ve bir anda “orada benim kadar karmaşık hayatlar var” farkındalığına erişirsiniz. İşte bu durumu anlatmak için artık sonder kelimesini kullanın. Daha havalı olacaksınız.

ASTROPHE

Bazen kendinizi evrende yalnız hissetmediğinizi düşündüğünüz anlar olur. Durun hemen uzaylılardan bahsetmiyoruz. Dünyada bir kum tanesi kadar küçük olduğunuzu düşünür ve gökyüzüne baktığınızda kaybolmuşluk hissi kaplanır. Dünyada kapalı kalındığı hissine sebep olur.

CHRYSALISM

Yağmurlu ve kasvetli bir havada elinize kahvenizi almış kahvenizi içtiğiniz anı düşünün. İşte o anda hissettiğiniz keyif bu kelimenin tam manasını oluşturuyor.