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Bazı mısırlar neden patlamaz? Sebebi nedir?

Ferhan Petek Ferhan Petek
21.02.2025 00:59
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Film günlerinin vazgeçilmez atıştırmalıklarından biri olan patlamış mısır evrensel hâle gelmiş ve tüm dünya tarafından sevilen bir lezzettir. Hazır olarak satın alınabileceği gibi patlatmaya uygun mısır alarak evde de kolaylıkla hazırlanabilir.

Bazı mısırlar neden patlamaz? Sebebi nedir?

Patlamış mısır özel mısırlardan oluşur. Bu mısır türüne genelde cin mısır denir ve marketlerde sık sık görülür. Bu mısır gerçekten de özeldir. Özel olarak üretilen bir tohumdan yetiştirilir. Peki diğer mısırlardan neden farklıdır? Bunun cevabı basittir. Çünkü bu mısır cinsinin kabuğu oldukça sert bir yapıya sahiptir. Bu da mısırın patlamasını ve dizi ve film keyiflerine eşlikçi bir atıştırmalık olmasını sağlar. Cin mısır olarak adlandırılan bu özel mısır cinsi içeriğinde ise su ve nişasta bulunur. Su ve nişasta, mısır gelişimindeki en önemli maddelerdir.

Bazı mısırlar neden patlamaz?

70 derece ve üzerindeki ısıya maruz kalan cin mısırları bu ısınma ile su ve nişastanın bir karışım oluşturmasına neden olur. Isınma etkisi ile bu malzemeler yoğun bir sıvı karışım haline dönüşür. Yeterince ısındığı zamanda paylama işlemi gerçekleşir.

Normal şartlar altında bir su kaynama noktasına geldiği zaman yani 100 derece ısıya maruz kaldığı zaman buharlaşır. Mısır tanelerinin içinde yer alan su da bu işleme maruz kalır. Ancak mısır tanelerinin içinde buharlaşacak bir alan bulunmadığı için sıkışma yaşanır. Bu etki de patlamış mısırı oluşturur. Bazı mısırlar patlamayabilir. Böyle bir durumun gerçekleşme nedeni nemdir.

Bazı mısırların patlamamasının sebebi nedir?

Bazı mısırların patlamamasının nedeni bir veya birden fazla olabilmektedir. Bu durum genelde ve çoğunlukla nemden dolayı olur. Diğer nedenler de şu şekildedir:

  • Mısır tanelerinde yeteri kadar nem miktarı olmalıdır. Nem oranı düşük olursa da mısır taneleri patlamaz. Çünkü patlama için mısır tanelerinin içindeki su buharının yüksek bir basınca yol açması gerekir. Bu da ancak nem yeteri kadar varsa gerçekleşir.
  • Mısır tanelerinin dış kabuğunda hasar oluşması tanelerin içindeki basıncın düzgün bir biçimde birikmesine engel olur. Bu da patlamanın gerçekleşmeyeceği anlamına gelir.

  • Tanelerin patlaması için gerekli olan sıcaklığın sağlanması gerekir. Yoksa mısırlar patlamaz.

    Ramazan
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Anahtar Kelimeler:
Mısır patlamış mısır
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