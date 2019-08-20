Mynet Trend

BBC, Steven Knight’ın yeni dizisine yeşil ışık yaktı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 20.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

BBC’nin fenomen dizisi Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight, BBC için SAS: Rogue Heroes adlı yeni bir dizi hazırlıyor.

BBC, Steven Knight’ın yeni dizisine yeşil ışık yaktı

Dönem severlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight, BBC için yeni bir dizi daha hazırlamaya başladı. Kanal Ben Macintyre'ın kitabından uyarlanacak "SAS: Rogue Heroes" için onay verdi.

Yine bir dönem dizisi olacak olan yapım, II. Dünya Savaşı'nın karanlık günleri sırasında bir araya getirilen bir grup kusurlu, umursamaz ama şaşırtıcı derecede cesur SAS kumandasının aksiyon, zafer ve dostluk dolu hikayesi anlatılacak. Macintyre'ın kitabı için SAS arşivlerine girdiği biliniyor ve dizi bu sayede gerçek olaylardan esinlenilerek hazırlanmış olacak.

SAS: Rogue Heroes'un sezonu altı bölüm sürecek. BBC One'ın yayınlayacağı dramanın kadrosu daha sonra duyurulacak.


Düğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılarDüğünde şaşırtan görüntü! Altın yerine bakın ne taktılar
Tarantino'ya bir eleştiri daha: Gerçekle alakası yokTarantino'ya bir eleştiri daha: Gerçekle alakası yok
Hafta sonu en çok hangi film izlendi? İşte rakamlar...Hafta sonu en çok hangi film izlendi? İşte rakamlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Peaky Blinders Steven Knight SAS: Rogue Heroes

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağışlar geliyor

Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı

Düğünde damada 5 adet akıllı telefon taktı

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Herkes gitti, plajlar onlara kaldı!

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

Dünya ayakta! ABD füzeleri ateşledi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

MasterChef'in yeni sezon tarihi açıklandı! İşte ilk fragman

MasterChef'in yeni sezon tarihi açıklandı! İşte ilk fragman

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Erkenci Kuş'ta final öncesi sürpriz gelişme!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aşk Tesadüfleri Sever 2 kadrosuna sürpriz isimler katıldı

Beklenen filme, mükemmel kadro

Bruce Lee’nin yakın arkadaşı Tarantino’yu eleştirdi

Tarantino'ya bir eleştiri daha: Gerçekle alakası yok

Hafta sonu en çok hangi film izlendi? İşte rakamlar...

Hafta sonu en çok hangi film izlendi? İşte rakamlar...

İlker Ayrık 'Müstakbel Aile'nin müjdesini verdi

İlker Ayrık 'Müstakbel Aile'nin müjdesini verdi

Türk yönetmen Locarno Festivali’nden ödülle döndü

Locarno Festivali’nden ödülle döndü

Game of Thrones'un yıldızı Kit Harington’dan şaşırtan açıklama

Game of Thrones'un yıldızı, diziyle ilgili nefret ettiği şeyi açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.