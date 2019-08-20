BBC, Steven Knight’ın yeni dizisine yeşil ışık yaktı

Dönem severlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Peaky Blinders dizisinin yaratıcısı Steven Knight, BBC için yeni bir dizi daha hazırlamaya başladı. Kanal Ben Macintyre'ın kitabından uyarlanacak "SAS: Rogue Heroes" için onay verdi.

Yine bir dönem dizisi olacak olan yapım, II. Dünya Savaşı'nın karanlık günleri sırasında bir araya getirilen bir grup kusurlu, umursamaz ama şaşırtıcı derecede cesur SAS kumandasının aksiyon, zafer ve dostluk dolu hikayesi anlatılacak. Macintyre'ın kitabı için SAS arşivlerine girdiği biliniyor ve dizi bu sayede gerçek olaylardan esinlenilerek hazırlanmış olacak.

SAS: Rogue Heroes'un sezonu altı bölüm sürecek. BBC One'ın yayınlayacağı dramanın kadrosu daha sonra duyurulacak.



