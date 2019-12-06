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BBDSO piyanist İris Şentürker'i konuk etti

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 06.12.2019 00:50 | Son Güncelleme

BBDSO piyanist İris Şentürker'i konuk etti

BBDSO piyanist İris Şentürker'i konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu haftaki konserinde soprano Selva Erdener ile piyanist İris Şentürker solist olarak sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleştirilen konseri, Mersin Devlet Opera ve Balesi şefi, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Sanat Direktörü ve Olten Filarmoni Orkestrası Müzik Direktörü İbrahim Yazıcı yönetti.

Gecede Brahms, Yazıcı ve Haydn'in eserleri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda soprano Selva Erdener, piyanist İris Şentürker ve şef İbrahim Yazıcı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

BBDSO piyanist İris Şentürker'i konuk etti

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) İbrahim Yazıcı İris Şentürker Selva Erdener

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