MAGAZİN

BBG Melih kazandığı parayı ne yaptığını anlattı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2019 11:57 | Son Güncelleme

Bir döneme damga vuran Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında birinci olan 02 Melih, katıldığı magazin programında yarışmadan kazandığı 100 bin TL'yi ne yaptığını anlattı.

BBG Melih kazandığı parayı ne yaptığını anlattı

Yıllar önce Türkiye'yi kasıp kavuran 'Biri Bizi Gözetliyor' programının birincisi Melih, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu.

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Melih, BBG evinde kazandığı parayla bir kişinin kalp nakil ameliyatına harcadığını ve bir okul açtırdığını söyledi.

Melih, yarışma bittikten sonra ne yaptığını şöyle anlattı: "Yarışmadan çıktıktan sonra evde ilk gece yerde yattım. 6 ay korumayla dolaştım.

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Yarışma sonrasında olmayan çocuklarım ortaya çıktı. Herkes şöhreti kaldıramıyor. Yarışmadan kazandığım 100 bin TL ile bir kalp ameliyatı yaptırıp, okul açtırdım."

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biri bizi gözetliyor Biri Bizi Gözetliyor melih

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