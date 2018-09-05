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BDDK sahte sitelere karşı uyardı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.09.2018 11:26 | Son Güncelleme

Son günlerde sosyal ağlarda sahte banka sitelerinin ilanlarının verilmesi üzerine BDDK açıklama yaptı ve vatandaşları uyardı.

BDDK sahte sitelere karşı uyardı!

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Teknolojioku olarak bizim de haberini yaptığımız siber saldırganların sahte banka sitelerinin ilanlarını Twitter'da yayınlamaları olayı ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK açıklama yaptı.
BDDK sahte sitelere karşı uyardı!

BDDK, bazı sosyal medya platformlarında özellikle banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamlar için banka müşterilerini uyardı.

Kurumun internet sitesinden yaptığı açıklamada, son dönemde bazı sosyal medya platformlarında (Twitter, Instagram, Facebook vb) özellikle banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamların arttığının görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu reklamların, banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanan gerçek banka reklamı izlenimi uyandıran bağlantılara erişim sağladığı belirtildi.

Banka müşterisi sosyal medya kullanıcılarına banka tarafından düzenlenmiş gibi görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım veya kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatlerin sunulduğuna dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgili reklamlar tıklandığında sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir. Sonrasında bu bilgiler kullanıcıların hesaplarından para çekmeye yönelik dolandırıcılık eylemlerinde kullanılmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında ve bu çerçevede banka müşterilerinin sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu reklamlara tıklayarak ulaştıkları sitelere kişisel bilgilerini girmemesinin hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmektedir."
Banka hesapları boşaltılıyor

Kullanıcılar bu sahte sitelere girdiğinde ve kişisel bilgilerini verdiklerinde banka hesapları boşaltılıyor. Ayrıca kredi kartı bilgileri de çalınarak harcama yapılıyor. Bu tarz siteleri gördüğünüzde adreslerine dikkat edin ve güvenmediğiniz ya da emin olmadığınız sayfalara kişisel bilgilerinizi girmeyin.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
BDDK teknoloji

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