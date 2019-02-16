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Bebeğin göbeğinden dışkı gelmeye başlayınca hastaneye koştular!

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SAĞLIK  | 16.02.2019 08:00 | Son Güncelleme

Osmaniye'den 24 günlük bebeğin göbeğinden dışkı geldi. Hastaneye koşan aile, durumu doktorlara anlatınca erkek bebek hemen ameliyata alındı. Çok nadir görülen bir durum olduğu belirtilirken, başarılı geçen operasyonla bebeğin göbek ve bağırsak arasındaki kanal açıklığı kapatıldı.

Bebeğin göbeğinden dışkı gelmeye başlayınca hastaneye koştular!

Osmaniye'de göbeğinden dışkı gelen 24 günlük erkek bebeğin, yapılan tetkikler sonrasında göbek kısmındaki bağırsakta açıklık olduğu ve ailesine bilgi verilerek ameliyata alınması gerektiğine karar verildi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Servet Öcal, Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği personeli ve ameliyathane personelinden oluşan ekiple birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirerek bebeğin göbek ve bağırsak arasındaki kanal açıklığını kapattı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanın çocuk servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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