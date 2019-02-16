Bebeğin göbeğinden dışkı gelmeye başlayınca hastaneye koştular!

Osmaniye'de göbeğinden dışkı gelen 24 günlük erkek bebeğin, yapılan tetkikler sonrasında göbek kısmındaki bağırsakta açıklık olduğu ve ailesine bilgi verilerek ameliyata alınması gerektiğine karar verildi.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Servet Öcal, Osmaniye Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniği personeli ve ameliyathane personelinden oluşan ekiple birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirerek bebeğin göbek ve bağırsak arasındaki kanal açıklığını kapattı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanın çocuk servisinde tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

