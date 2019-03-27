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Bebeğine serenat yapan babanın görüntüsü sosyal medyada rekor kırdı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

Bir Missouri country sanatçısı, müzikal yeteneklerini 2 haftalık bebeğini uyutmak için kullanıyor. Sosyal medyada paylaşılan muhteşem anlar milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Cody Comer isimli müzik sanatçısı, Carrigan isimli bebeğini gitarının üstüne koyuyor ve kızı rüyalar alemine dalarken ona serenat yapıyor.

Bu sihirli anın Facebook'ta yayınlanan videosu, yaklaşık 70 milyon izleyiciye ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
baba bebek sosyal medya Missouri country

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