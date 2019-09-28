Bebeğini zehirlerler deyip reddetti, merhametli çift elinden tuttu!

Bir annenin bebeğini ilk defa gördüğünde yaşadığı mutluluğu kelimelerle anlatmanın imkanı yok. Anne ile bebek arasında sonsuza dek sürecek sevgi köprüsünün ilk kurulduğu andır bu an. Ancak Hindistan’da bir hastanede doğan bebek Adam için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Annesi Adam’ı görür görmez söylediği ilk şey, “bunu köyümdeki evime götüremem, onu zehirleyip öldürürler” oluyor. Ancak kader ağlarını farklı örüyor, bebek Adam’ın karşısına aynı hastanede görevli doktor ve hemşire eşi çıkıyor.

GENETİK BİR RAHATSIZLIKLA DOĞDU

Adam 2011 yılında, 650 bin kişide bir görülen Bartsocas-Papas sendromuyla dünyaya geliyor. Bu sendrom 1972 yılında Bartsocas ve Papas tarafından tanımlanmış genetik bir rahatsızlık. Popliteal Piterjium Sendromunun (PPS) daha ölümcül bir türü. Daha çok ellerde ve ayarlarda görülen bu sendrom yüzde de anomalilere sebep oluyor.

AİLESİ ONU EVE GÖTÜRMEYİ REDDETTİ

Bartsocas-Papas sendromunun bir özelliği olarak Adam’ın göz kapakları yok, damağı yarık ve parmakları ve ayakları birbirine yapışık durumda. Doktorlar Adam’ın çok uzun süre yaşamasının imkansız olduğunu söylerken ailesi de onu eve götürmeyi reddediyor. Ancak sahip olduğu Bartsocas-Papas sendromuna karşın Adam’ın beyni, akciğerleri ve kalbi sorunsuz çalışıyor.