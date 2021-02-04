Bebeğinizin cinsiyetini tahmin etmek için eğlenceli yöntemler! Kız bebek belirtileri nelerdir?

Bebeğin sağlığından boyuna ve kilosuna kadar çoğu detay doğuma kadar anne adaylarının kafasını kurcalar durur. Anne ve babaların en sabırsızlık yaşadıkları konu ise bebeğin cinsiyetidir. Bu soru genellikle üçüncü aydan sonra ultrason muayenesiyle ortaya çıkar. Ancak tıbbın bu kadar gelişmediği dönemlerde, hamilelikte yaşanan bazı fizyolojik değişimlerin bebeğin cinsiyeti ile ilgili olduğunu inanılıyordu. Sizler için kız bebek belirtilerini araştırdık.

KARNIN YUVARLAK OLMASI

Geçmiş zamanlarda hamileliğe özgü birçok değişim bebeğin cinsiyetiyle bağdaştırılıyor. Bunlardan en bilineni ise karın oluşturduğu şekildir. Buna göre hamilelikte annenin karnının yuvarlak olması bebeğin kız, sivri görüntüsü ise bebeğin erkek olacağına işaret eder. Aynı zamanda anne adayının kalça ve basen bölgesinden kilo alması da kız çocuğu ihtimalini yükseltir.

SABAH BULANTISI

Mide bulantısı hamileliğin en önemli belirtilerinden biridir. Genellikle bütün hamilelikte anne adayları mide bulantısından dert yanar. Hormonal dengenin hızlı bir şekilde değişmesine bağlı olarak gelişen mide bulantısı sorunu genellikle ilk üç ayda görülüyor. Ancak halk arasında özellikle şiddetli sabah bulantılarının kız bebeğe işaret eder.