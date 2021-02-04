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Bebeğinizin cinsiyetini tahmin etmek için eğlenceli yöntemler! Kız bebek belirtileri nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün 04.02.2021 16:43 | Son Güncelleme:
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Bebeğinizin cinsiyetini tahmin etmek için eğlenceli yöntemler! Kız bebek belirtileri nelerdir?

Hamilelik süreci tüm anne ve babaların en heyecanlı zamanını kapsar. Hamilelik haberinin alınmasından sonra cinsiyet merakı başlar. Üçüncü ayda cinsiyet öğrenilir. Ancak bazı sabırsız anne ve babalar bebeğin cinsiyetini öğrenmek için tıbbın bu kadar gelişmediği halk yöntemlerine başvurur. Sizler için kız çocuk belirtilerini derledik.

Bebeğin sağlığından boyuna ve kilosuna kadar çoğu detay doğuma kadar anne adaylarının kafasını kurcalar durur. Anne ve babaların en sabırsızlık yaşadıkları konu ise bebeğin cinsiyetidir. Bu soru genellikle üçüncü aydan sonra ultrason muayenesiyle ortaya çıkar. Ancak tıbbın bu kadar gelişmediği dönemlerde, hamilelikte yaşanan bazı fizyolojik değişimlerin bebeğin cinsiyeti ile ilgili olduğunu inanılıyordu. Sizler için kız bebek belirtilerini araştırdık.

KARNIN YUVARLAK OLMASI

yuvarlak

Geçmiş zamanlarda hamileliğe özgü birçok değişim bebeğin cinsiyetiyle bağdaştırılıyor. Bunlardan en bilineni ise karın oluşturduğu şekildir. Buna göre hamilelikte annenin karnının yuvarlak olması bebeğin kız, sivri görüntüsü ise bebeğin erkek olacağına işaret eder. Aynı zamanda anne adayının kalça ve basen bölgesinden kilo alması da kız çocuğu ihtimalini yükseltir.

SABAH BULANTISI

kusmak

Mide bulantısı hamileliğin en önemli belirtilerinden biridir. Genellikle bütün hamilelikte anne adayları mide bulantısından dert yanar. Hormonal dengenin hızlı bir şekilde değişmesine bağlı olarak gelişen mide bulantısı sorunu genellikle ilk üç ayda görülüyor. Ancak halk arasında özellikle şiddetli sabah bulantılarının kız bebeğe işaret eder.

CİLT SAĞLIĞININ BOZULMASI

cilt sağlığı

Hamilelikte gerçekleşen hormonal değişimler sabah bulantılarında olduğu gibi bazı gebeliklerde sebum artışına sebep olabilir. Bunun sonucu olarak ise sivilce, cilt lekeleri ve siyah nokta artışı gözlenebilir. Bazı kesimlerde cilt sağlığının bozulması kız bebek, annenin cildinin güzelleşmesi ise erkek bebek olarak yorumlanır.

GÖĞÜSLERİN BÜYÜMESİ

göğüs

Süt üretimi aslında prolaktin hormonunun artmasına bağlı olarak hamilelik döneminde başlar. Bunun sonucunda ise süt bezleri ile yağ dokusu büyür. Hemen hemen her hamile kadında görülebilecek bu belirtiyi bazı kişiler bebeğin cinsiyetine yorar. Hatta göğüslerin büyümesi ailenin kız çocuğu olacağına gösterir.

EKŞİ AŞERMESİ

ekşi

Kız çocuk belirtilerinin belki de en çok bilineni bu maddedir. Hatta halk arasında kullanılan “Ye tatlıyı doğur Hakkı’yı, ye ekşiyi doğur Ayşe’yi” sözü buradan gelmektedir.

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