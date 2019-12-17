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Bebek sandalyesine çarpan garsona saldırı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
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Adapazarı'nda, bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim A. (17), masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarpınca çocuğun babası ve dedesinin saldırısına uğradı. Restorandan çıkan İbrahim A.'ya ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam ederken, olay anı restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 8 Aralık günü Adapazarı Çark Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, restoranda garson olarak çalışan İbrahim A., servis yaptığı sırada masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarptı. Dursun K. garsonun sandalyeye çarpmasıyla masanın yanında yerde bulunan torunun düşmesi üzerine garsona tepki gösterdi. İbrahim A. geri dönerek özür dilerken, bebek sandalyesini düzeltti. Bu sırada, yere düşen çocuğun babası Erol K. (26), hızla gelerek İbrahim A.'ya saldırdı. İbrahim K. ve babası Dursun K., İbrahim A.'ya saldırırken, araya restoranda bulunan müşteriler ve garsonlar girdi. Aldığı darbelerle canı yanan, elini yüzüne götüren İbrahim A.'ya bu sırada ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam etti. İbrahim A. restorandan dışarı kaçtı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrası hastaneye götürülen İbrahim A.'ya 8 gün iş göremez raporu verildi. İbrahim A. kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Erol K. ve babası Dursun Ali K. ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.


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Anahtar Kelimeler:
Adapazarı restoran Garson

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
aslınd ilk çarptığında çocuğa bişey olmuyor, babası gelip garsonu darp ederken çocuk ezilip yere düşüyor. babası daha çok zarar veriyor.. İnsanlar patlayacak yer arıyor. para verdiği için restorana bile düşman olan adamlar var..
erkeklık yaptı sanıyor
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