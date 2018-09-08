Bebekleri için gün sayan Hakan ve Gizem Hatipoğlu'ndan romantik paylaşım

Survivor 2018'de kazandıkları İstanbul gezisi ödülü sırasında eşi Gizem Hatipoğlu'nun hamile olduğunu öğrenen Hakan Hatipoğlu hayatının en büyük sürprizini yaşamıştı. Yarışmadan sonra uzun bir tatile çıkan çift, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.

Son olarak eşi Gizem'le birlikte Alaçatı'da tatil yapan Hakan Hatipoğlu, kumsalda çekildikleri el ele fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Hatipoğlu paylaşımına, 'Bak güneş batıyor işte bir gün daha yakınız...' notunu yazdı. Hatipoğlu'nun paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Geçtiğimiz günlerde doğacak kızları için bebek odası bakarken görüntülenen Hakan Hatipoğlu, “Çok mutluyuz. 40 günden az bir zaman kaldı, askerlik gibi bir şey son zamanlar zor geçer ya, her günümüz daha bir uzun geçiyor ve daha bir heyecanlanıyoruz” demişti.



