Bedavaya yaşıyorlar: 40 kişilik köy! Oraya taşınana devlet bakıyor

İtalya'daki "1 euroya ev" kampanyalarını unutun. O projelerde karşınıza çıkan devasa tadilat masrafları bu kasabada yok. Arenillas Belediyesi, tamamen yenilenmiş ve oturuma hazır 7 daireyi yeni sakinlerine tahsis etti. Kasabaya taşınmayı kabul eden ailelerden hiçbir şekilde kira alınmayacak.

Proje sadece barınma ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda geçim kaynağı da sunuyor. Belediye, kasaba sosyal hayatının kalbi sayılan köy kahvesini (bar) işletmek ve toplum merkezini yönetmek üzere yeni personeller arıyor.

UZAKTAN ÇALIŞANLAR İÇİN FİBER İNTERNET ALTYAPISI

Uzaktan çalışanlar ve dijital göçebeler de unutulmadı. Kasabanın internet altyapısı baştan aşağı yenilenerek yüksek hızlı fiber optik internet getirildi. Böylece işinizi yanınızda taşıyarak doğanın kalbinde kesintisiz çalışabilirsiniz.

ÖNCELİK ÇOCUKLU AİLELERİN: EĞİTİM VE ULAŞIM BEDAVA

Kasaba yönetiminin öncelikli hedefi, sokakları yeniden çocuk sesleriyle doldurmak. Arenillas'ta okul bulunmuyor ancak çocuklar 20 kilometre uzaklıktaki Berlanga de Duero'da eğitim görüyor. En önemlisi ise çocukların okula ulaşım ve eğitim masraflarının tamamı devlet tarafından ücretsiz karşılanıyor.

TEK ŞART:

Bedava ev ve iş imkanından yararlanmak sanıldığı kadar kolay değil. Belediye, başvuru yapan herkesi kabul etmiyor. Adaylardan kasaba yaşamına nasıl uyum sağlayacaklarını ve yerel topluluğa ne tür katkılar sunabileceklerini içeren detaylı bir plan hazırlamaları isteniyor.