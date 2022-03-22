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Beden dili uzmanı Allan Pease, Putin’in hareketlerini yorumladı! “Davranışları değişti, endişe ediyorum”

22.03.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü bir beden dili uzmanı ve başarılı bir yazar olan Avustralyalı Allan Pease, İngiliz basını için Rus lideri Putin’in beden dilini analiz etti. Putin’i 30 yıldır tanıdığını ve sıklıkla beden dili üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade eden Pease, Rus liderin son birkaç ay içindeki hareketlerinin değiştiğini söyledi. Rus liderin hastalığına bağlı olarak kilo alımının arttığını ve kendisini çevresindekilerden izole ettiğini söyleyen Pease, bu durumu endişe verici olarak nitelendirdi.

Beden dili uzmanı Allan Pease, Putin’in hareketlerini yorumladı! “Davranışları değişti, endişe ediyorum”

Beden dili uzmanı Allan Pease, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 39 yaşındayken ilk kez 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sadece bir yıl sonra memleketi St. Petersburg’da tanıştıklarını anlattı. O dönemde eski bir KGB ajanı olan Putin, yeni seçilen St Petersburg belediye başkanı Anatoly Sobchak tarafından vekil olarak atanmıştı. Söz konusu yıllarda Vladimir Putin’e beden dili konusunda ders verdiğini ve Rus liderin hızlı öğrenen bir kişi olduğunu belirten Pease,  İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamada işgalin başladığı günden bu yana hareketlerini analiz etti. Putin’i 30 yıldır tanıdığını belirten Pease, Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat’tan bu yana Rus liderinin kilo alımına ve sağlık sorunlarıyla bağlantılı olarak davranışlarının değişmesine dikkat çekti.

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“KAFASINDA BİR ŞEYLER DÖNÜYOR”

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“Bay Beden Dili” lakabıyla tanınan Pease, Putin’in uzun yıllar boyunca sert adam kişiliğini son derece iyi bir şekilde yönettiğini dile getirdi. Putin’i yakından tanıdığını belirten Pease, “O her zaman bir fitness fanatiği olmuştur. Ama açıkçası şu anda çalışamıyor. Bu da dışarıdan fark edilmeye başlandı. Belki bundan dolayı veya başka bir şeyden, Putin hakkında kanser veya Parkinson başlangıcı olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. Davranışları değişti, endişe ediyorum” dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in kendisini çevresindekilerden uzak tutmasının en azın kilo almı kadar dikkat edilmesi gereken bir faktör olduğunu dile getiren Pease, bu durumun Rus liderin içerisinde bulunduğu paranoyaya işaret ettiğini öne sürdü. Putin’in son dönemde uzun bir masanın ucunda sırtı duvara ya da pencereye dönük olarak oturmasını yorumlayan Pease, “Herkesi kendisinden uzak tutuyor. Açıkçası kafasında bir şeyler dönüyor. İnsanların etrafında olmasını istemiyor.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Vladimir Putin
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