İsrailli kahinden şaşırtan Putin iddiası! Vladimir Putin'in Julius Caesar gibi kendi adamları tarafından vurulacağını söyledi

Televizyon şovlarına katılarak geleceğe dair öngörüleri ve enerjisel çalışmalarını sergileyen Geller, son olarak sosyal medya hesabından herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Roma imparatoru Julius Ceaser’ın suikastına benzer bir komplonun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e düzenleneceğini iddia eden Geller’in sözleri dikkatleri üzerine çekti. Ünlü kahin Putin’i kendi adamları tarafından vurulma ihtimaline karşı önümüzdeki her yılın Mart ayında dikkatli olması konusunda uyardı.

“SİZE BİRİNİ HATIRLATIYOR MU?”

MÖ 15 Mart 44 tarihinde Roma imparatoru, zalim bir diktatör olacağından korkan 60 senatörü içeren bir komploda bıçaklanarak öldürülmüştü. 75 yaşındaki İsrailli kahin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Julius Caesar’ın ölümünü hatırlatarak Rus lider Putin’i uyardı.

Ceaser’ın 5 farklı tasvirini içeren görselleri sosyal medyadan paylaşan Geller, “Arkadaşları, bu 5 resim Roma hükümdarı Julius Caesar’ın tasvirini gösteriyor. Size birini hatırlatıyor mu? 15 Mart, Romalıların “Ides Of March” dediği tarih. Bu, Caesar'ın MÖ 44'te kendi senatörleri tarafından öldürüldüğü tarihti. Belki de Putin de bu tarihten korkmalı?” notunu ekleid.



