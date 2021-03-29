Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Beden diliniz ne anlatıyor? Saklamaya çalıştığınız durumlarda dahi beden diliniz sizi ele verir!

Beden diliniz ne anlatıyor? Saklamaya çalıştığınız durumlarda dahi beden diliniz sizi ele verir!

Seray Üstün Seray Üstün
29.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İletişimin temelini sözcükler ve diyalog oluşturur. Ancak iletişim bununla sınırlı değildir. Kişilerin farkında olmadığı durumlarda dahi beden diliyle anlatım sağladığı pek çok durum vardır. Aslında gerçek duygularınızı sakladığınızı düşünürken karşınızdaki kişi dikkatli biriyse ve az da olsa vücut dilinden anlıyorsa gerçek duygularınızı bir anda anlayabilir.

Beden diliniz ne anlatıyor? Saklamaya çalıştığınız durumlarda dahi beden diliniz sizi ele verir!

Günlük hayatta içerisinde çevrenizdeki kişilerle kurduğunuz iletişimde tamamen monoton bir ses tonu ve hiçbir mimik kullanılmadığını hayal edin. Muhtemelen bu bir süre sonra sıkıcı gelecek ve iletişim kurma isteğini söndürecektir. Aslında iletişim sadece kelimelerle olmadığını fark etmemiz gerekir. Karşımızdaki kişilerin kullandığı beden dili, onlar hakkında bir ön izlenim elde etmemizi sağlar. Çünkü benden dili karşınızdaki kişinin konuştuklarından daha fazlasını ifade eder.

ELLER

CANI SIKKIN

Bir kişinin ellerini konumlandırma şekli ruh hali hakkında en önemli ipuçlarını veren detaylardır. Karşınızdaki kişinin elini çenesine dayamış halde durması canının sıkkın olduğunu gösterir.

meraklı

Siz bir şey anlattığınızda karşınızdaki kişinin baş parmağını şakaklarının üzerinde durdurması konunun ilgi çekici olduğu anlamına gelir. Bu kişi anlattığınız şeye karşı bir merak duyuyor ve olayı gerçekten öğrenmek istiyordur.

yalan

Kişinin bir şeyi anlatırken hatırlamaya çalışıyor gibi elini gözüne ya da şakaklarına götürmesi yalan söylediğine işaret eder. Yalan söylemiyorsa dahi kişi anlattığı hikayede birkaç detayı atlıyordur ve yerine daha uygun bir söylem geliştirmek için zaman kazanmaya çalışıyordur.

KOLLAR

diyaloğa açık

Ellerin konumlandırılması kadar kollar da vücut dilinin mihenk taşları arasındadır. Diyalog sırasında kişilerin kollarını birbirine kapatmış halde durması iletişime kapalı olduğunu ifade eder. Kolların iki yana açılması ise diyalog için doğru zaman olduğunu gösterir.

kontrol

Kolların arkadan bağlanması ise karşınızdaki kişinin sinirli ve ama kızgınlığını kontrol altına almaya çalıştığını anlatır.

GÖZLER

GÖZLER

İletişim sırasında gözlerin baktığı yön de önemlidir. Gözlerin aşağıya doğru bakması düşünceli, sağa doğru bakması ise daha öncesinde duyduğu sesleri hatırladığını, gözlerin sola aşağı doğru bakması ise daha öncesinde hissedilen duyguların hatırlandığını ve sağa yukarı doğru bakması ise daha önce gördüğü görüntüleri hatırladığını gösterir.

ENSE

ENSE

Diyalog sırasında ellerin ensede birleştirilmesi aslında ruhsal olarak sıkıntılı bir durumu ifade eder. Bu karşınızdaki kişinin bıkkın ve çaresiz olduğunu gösterir.

OTURMA ŞEKLİ

OTURMA ŞEKLİ

Karşınızdaki kişinin sizinle iletişimi sırasındaki oturma şekli aslında birçok şeyi açıklar. Kişi sizinle iletişimde olmak istiyorsa yönünü ve bütün algısı olduğunuz tarafa çevirir. Aynı şekilde bacaj bacak üzerine atarak oturmak kişinin daha çekici görünmek istediğini gösterir. Bacakların arkadan bağlanarak oturulması ise kişilerin utangaç olmasına işaret eder. Kişinin kalkma eylemi içerisine girerek bacaklarını gidiş yönüne çevirmesi ise iletişimin sonlandığı anlamına gelir.

Uzun süreli olarak bacak bacak üstüne atarak oturursanız vücudunuza neler olur?Uzun süreli olarak bacak bacak üstüne atarak oturursanız vücudunuza neler olur?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu Otomobili çalmak istedi, 10 yaşındaki çocuk engel oldu
Uçuş görevlileri uçakta bunları asla yapamıyor!Uçuş görevlileri uçakta bunları asla yapamıyor!
DC filmlerinde rol almak istemediğini açıkladıDC filmlerinde rol almak istemediğini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İletişim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Kalçası ve cinsel organı nedeniyle zulme uğradı!

Kalçası ve cinsel organı nedeniyle zulme uğradı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bu teknikle 120 saniyede uykuya dalacaksınız

Bu teknikle 120 saniyede uykuya dalacaksınız

Kadınların yönettiği sıra dışı bir ada! Sadece 400 kişi...

Kadınların yönettiği sıra dışı bir ada! Sadece 400 kişi...

Haftalık kazancını duyan şaşırıyor! Şehir hayatını terk etti, dağ evinde yaşıyor

Haftalık kazancını duyan şaşırıyor! Şehir hayatını terk etti, dağ evinde yaşıyor

Diğer Haberler

Uçuş görevlilerinin uçakta uyması gereken kurallar nelerdir?

Uçuş görevlileri uçakta bunları asla yapamıyor!

Hafta sonu tatili nedir? Dünyada ve Türkiye’de tatil günleri nasıl belirlendi?

Dünyada ve Türkiye’de tatil günleri nasıl belirlendi?

Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Mart 2021 Pazar dizi ve program reytingleri

İşte 28 Mart reytingleri

Survivor'da şarkı yarışmasını kim kazandı? İşte müzik yarışmasının kazananı…

İşte müzik yarışmasının kazananı…

27 Mart 2021 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı | Dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı

Survivor 2021 Birleşme Partisi ne zaman? Survivor Birleşme Partisi konukları

Survivor 2021 Birleşme Partisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.