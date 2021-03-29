Beden diliniz ne anlatıyor? Saklamaya çalıştığınız durumlarda dahi beden diliniz sizi ele verir!

Günlük hayatta içerisinde çevrenizdeki kişilerle kurduğunuz iletişimde tamamen monoton bir ses tonu ve hiçbir mimik kullanılmadığını hayal edin. Muhtemelen bu bir süre sonra sıkıcı gelecek ve iletişim kurma isteğini söndürecektir. Aslında iletişim sadece kelimelerle olmadığını fark etmemiz gerekir. Karşımızdaki kişilerin kullandığı beden dili, onlar hakkında bir ön izlenim elde etmemizi sağlar. Çünkü benden dili karşınızdaki kişinin konuştuklarından daha fazlasını ifade eder.
Bir kişinin ellerini konumlandırma şekli ruh hali hakkında en önemli ipuçlarını veren detaylardır. Karşınızdaki kişinin elini çenesine dayamış halde durması canının sıkkın olduğunu gösterir.
Siz bir şey anlattığınızda karşınızdaki kişinin baş parmağını şakaklarının üzerinde durdurması konunun ilgi çekici olduğu anlamına gelir. Bu kişi anlattığınız şeye karşı bir merak duyuyor ve olayı gerçekten öğrenmek istiyordur.
Kişinin bir şeyi anlatırken hatırlamaya çalışıyor gibi elini gözüne ya da şakaklarına götürmesi yalan söylediğine işaret eder. Yalan söylemiyorsa dahi kişi anlattığı hikayede birkaç detayı atlıyordur ve yerine daha uygun bir söylem geliştirmek için zaman kazanmaya çalışıyordur.
Ellerin konumlandırılması kadar kollar da vücut dilinin mihenk taşları arasındadır. Diyalog sırasında kişilerin kollarını birbirine kapatmış halde durması iletişime kapalı olduğunu ifade eder. Kolların iki yana açılması ise diyalog için doğru zaman olduğunu gösterir.
Kolların arkadan bağlanması ise karşınızdaki kişinin sinirli ve ama kızgınlığını kontrol altına almaya çalıştığını anlatır.
İletişim sırasında gözlerin baktığı yön de önemlidir. Gözlerin aşağıya doğru bakması düşünceli, sağa doğru bakması ise daha öncesinde duyduğu sesleri hatırladığını, gözlerin sola aşağı doğru bakması ise daha öncesinde hissedilen duyguların hatırlandığını ve sağa yukarı doğru bakması ise daha önce gördüğü görüntüleri hatırladığını gösterir.
Diyalog sırasında ellerin ensede birleştirilmesi aslında ruhsal olarak sıkıntılı bir durumu ifade eder. Bu karşınızdaki kişinin bıkkın ve çaresiz olduğunu gösterir.
Karşınızdaki kişinin sizinle iletişimi sırasındaki oturma şekli aslında birçok şeyi açıklar. Kişi sizinle iletişimde olmak istiyorsa yönünü ve bütün algısı olduğunuz tarafa çevirir. Aynı şekilde bacaj bacak üzerine atarak oturmak kişinin daha çekici görünmek istediğini gösterir. Bacakların arkadan bağlanarak oturulması ise kişilerin utangaç olmasına işaret eder. Kişinin kalkma eylemi içerisine girerek bacaklarını gidiş yönüne çevirmesi ise iletişimin sonlandığı anlamına gelir.
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