Beden diliniz ne anlatıyor? Saklamaya çalıştığınız durumlarda dahi beden diliniz sizi ele verir!

Günlük hayatta içerisinde çevrenizdeki kişilerle kurduğunuz iletişimde tamamen monoton bir ses tonu ve hiçbir mimik kullanılmadığını hayal edin. Muhtemelen bu bir süre sonra sıkıcı gelecek ve iletişim kurma isteğini söndürecektir. Aslında iletişim sadece kelimelerle olmadığını fark etmemiz gerekir. Karşımızdaki kişilerin kullandığı beden dili, onlar hakkında bir ön izlenim elde etmemizi sağlar. Çünkü benden dili karşınızdaki kişinin konuştuklarından daha fazlasını ifade eder.

ELLER

Bir kişinin ellerini konumlandırma şekli ruh hali hakkında en önemli ipuçlarını veren detaylardır. Karşınızdaki kişinin elini çenesine dayamış halde durması canının sıkkın olduğunu gösterir.

Siz bir şey anlattığınızda karşınızdaki kişinin baş parmağını şakaklarının üzerinde durdurması konunun ilgi çekici olduğu anlamına gelir. Bu kişi anlattığınız şeye karşı bir merak duyuyor ve olayı gerçekten öğrenmek istiyordur.

Kişinin bir şeyi anlatırken hatırlamaya çalışıyor gibi elini gözüne ya da şakaklarına götürmesi yalan söylediğine işaret eder. Yalan söylemiyorsa dahi kişi anlattığı hikayede birkaç detayı atlıyordur ve yerine daha uygun bir söylem geliştirmek için zaman kazanmaya çalışıyordur.