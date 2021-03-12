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Uzun süreli olarak bacak bacak üstüne atarak oturursanız vücudunuza neler olur?

Seray Üstün Seray Üstün 12.03.2021 16:49 | Son Güncelleme:
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Uzun süreli olarak bacak bacak üstüne atarak oturursanız vücudunuza neler olur?

Herhangi bir yerde otururken kendinizi bir anda istemsizce bacak bacak üstüne atmış halde buluyorsanız hatta bu şekilde oturmaktan son derece rahatsanız bir daha düşünün diyoruz. Çünkü popüler olan bu oturma şekli bir süre sonrasında vücudunuza etki etmeye başlıyor.

Herkesin aslında kendini rahat hissettiği bir oturuş şekli olduğunu belirtmek gerekir. Kimileri bağdaş kurarak oturmayı tercih ederken kimileri de sırtını bir yere yaslamadan rahat edemez. Ancak sizin oturuş pozisyonunuzdaki rahatlık aslında vücudunuzunda rahat hissettiği anlamına gelmez. En popüler oturma şekillerinden biri olan bacak bacak üstüne atarak oturmak, pek çok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Bacak bacak üstüne atarak oturduğunuzda vücudunuzda yaşanabilecek değişimleri araştırdık ve yazdık. İşte bacak bacak üstüne atarak oturduğunuzda vücudunuzda yaşanan değişimler…

SİNİRLERİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLABİLİR

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Uzun süre boyunca bacak bacak üstüne atarak oturmak, sinir felci denen bir sağlık problemine yol açabilir. Bu durum da kaslarda uyuşmaya ve peroneal sinirinizin hasar görmesine neden olabilir.

HİPERTANSİYONA YOL AÇABİLİR

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Yapılan araştırmalara göre uzun süreli bacak bacak üstüne atarak oturmak kan basıncınızı önemli ölçüde yükseltebilir. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının bacak bacak üstüne atarak oturmaktan kaçınması gerekiyor.

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DURUŞ BOZUKLUĞUNA NEDEN OLABİLİR

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kan basıncınızı önemli ölçüde yükseltebilir. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının bacak bacak üstüne atarak oturmaktan kaçınması gerekiyor.

EKLEM AĞRILARI YAŞAYABİLİRSİNİZ

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Bu oturma şekli, yalnızca duruşunuzu bozmakla kalmaz aynı zamanda eklem ağrılarına da neden olabilir. Bacak bacak üstüne atarak oturduğunuzda boynunuza, kalçanıza, belinize ve dizlerinize zarar verebilirsiniz. Özellikle eklem ağrılarından şikayetçi olanların bu şekilde oturmaktan kaçınması gerekiyor.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE BİLEK ŞİŞMESİNE ÖNÜNÜ AÇABİLİR

HAMİLELİK

Hamilelik süresince bu şekilde oturmak, bebek için hiçbir problem yaratmasa da ayak bileklerinin şişmesine ve kramplar yaşanmasına neden olabilir. Şişmeyi ve krampları azaltmak için her iki ayağınızı da yere koyarak oturmayı ya da ayaklarınızı kaldırarak uzanmayı deneyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon
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