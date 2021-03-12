Uzun süreli olarak bacak bacak üstüne atarak oturursanız vücudunuza neler olur?

Herkesin aslında kendini rahat hissettiği bir oturuş şekli olduğunu belirtmek gerekir. Kimileri bağdaş kurarak oturmayı tercih ederken kimileri de sırtını bir yere yaslamadan rahat edemez. Ancak sizin oturuş pozisyonunuzdaki rahatlık aslında vücudunuzunda rahat hissettiği anlamına gelmez. En popüler oturma şekillerinden biri olan bacak bacak üstüne atarak oturmak, pek çok sağlık problemini de beraberinde getiriyor. Bacak bacak üstüne atarak oturduğunuzda vücudunuzda yaşanabilecek değişimleri araştırdık ve yazdık. İşte bacak bacak üstüne atarak oturduğunuzda vücudunuzda yaşanan değişimler…

SİNİRLERİN ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLABİLİR

Uzun süre boyunca bacak bacak üstüne atarak oturmak, sinir felci denen bir sağlık problemine yol açabilir. Bu durum da kaslarda uyuşmaya ve peroneal sinirinizin hasar görmesine neden olabilir.

HİPERTANSİYONA YOL AÇABİLİR

Yapılan araştırmalara göre uzun süreli bacak bacak üstüne atarak oturmak kan basıncınızı önemli ölçüde yükseltebilir. Özellikle yüksek tansiyon hastalarının bacak bacak üstüne atarak oturmaktan kaçınması gerekiyor.