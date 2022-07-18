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Beden pozitifliği savunucusu olan Yasmin Hadfield, en doğal halini paylaştı! “Kusurlarınızı kucaklayın”

18.07.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Yasmin Hadfield, en doğal halini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyadan bikinili bir paylaşım yapan Hadfield, selülitlerini ve çatlaklarını büyük bir gururla sergiledi.

Beden pozitifliği savunucusu olan Yasmin Hadfield, en doğal halini paylaştı! “Kusurlarınızı kucaklayın”

Sosyal medya fenomeni Yasmin Hadfield, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bir kez daha kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. 74 bin takipçisine beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başaran Hadfield, plajda eğlenirken çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak beden pozitifliğine bir gönderme yaptı. Diğer sosyal medya fenomenlerinden farklı olduğunu dile getiren Hadfield, doğal halini paylaşarak fotoğrafına filtre ya da photoshop uygulamadı.Doğal güzelliğinin tadını çıkartırken objektiflere gülümseyen Hadfield, toplumsal olarak kusur kabul edilen durumları sevgiyle kucakladığını dile getirdi.

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SOSYAL MEDYADAN TAM NOT ALDI

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Bej rengi bikinisiyle ailesiyle denize girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Hadfield gönderisine, “İşte benim kusurlarım. Çatlaklar, sivri kaburga ve varisli bacaklar... Instagram’ı gerçek bedenlerle dolduralım” notunu ekledi.

Hadfield’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı Hadfield’in gönderisine, “Gerçek görünüyorsunuz. Sizin doğal halinizi görmek çok güzel. Size benzemek için her şeyimi verirdim” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bütün bunlarla harika görünüyorsun” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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