Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! Polis her yerde onu arıyor: İki kadına bir saat boyunca...

New York’un Yukarı Batı Yakası’nda sabah 04.00 sularında meydana geldi. Saldırgan 23 yaşındaki bir kadının arkasından koşarak onu çekti ve ağaçlarla çevrili alana doğru sürüklemeye başladı. Sokak ortasında tacize uğrayan kadın polise şikayette bulundu ve tıbbi değerlendirme için en yakın hastaneye gönderildi.

YENİ HEDEFİNE DOĞRU İLERLEDİ

Yaya olarak olay yerinden hızla uzaklaşan ismi açıklanmayan saldırgan daha sonra bir elektrikli bisiklet kiralayarak şehrin güneyine doğru hareke etti. Bu sefer de saat 05.00 sularında başka bir kadının arkasından aynı şekilde yaklaşarak onu çalılara sürükleyen saldırgan yeniden cinsel istismarda bulundu. Adamın eşkalini vererek polise şikayetçi olan ikinci kurban ise kendisini bıçakla tehdit ettiğini söyleyerek vücudundaki kesikler için hastanede tedavi altına alındı.



