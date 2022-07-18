Model Holly Scarfone transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı! Bir gören bir daha baktı

Kanadalı olan 23 yaşındaki model Holly Scarfone’in adı geçtiğimiz ay Chelsea sol beki Ben Chilwell ile anılmıştı. İkili bir mekandan el ele çıkarak aşk dedikodularına son noktayı koyarken Scarfone’in elbise seçimi takipçilerinden tam not aldı. Ten rengi transparan detaylarla bezenen elbise taşlarla oluşturulan desenlerle cesur bir seçim olarak yorumlandı. Işıltılı bir makyaj, kırmızı ruj ve uzun bukleli saçlarıyla görüntüsünü tamamlayan Scarfone’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Scarfone’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Scarfone’in takipçileri genç modelin güzelliğini öven paylaşımların yanında elbiseyi de beğendiklerini dile getirdi.

Scarfone’in paylaşımına fit görüntüsüne esprili bir gönderme yaparak “Hiçbir öğünü kaçırmadığımı söyleyebilirim” notunu ekledi. Scarfone’in paylaşımı kısa sürede yaklaşık 92 bin beğeniye ulaştı.



