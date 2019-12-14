Bedensel engelli kadının en yakın dostu kaleme aldığı kitabı

- "Onu bir kitap gibi değil de iyi bir arkadaş gibi görüyorum"

Zamanının büyük bir çoğunluğunu hastanelerde geçirdiği için ancak ortaokula kadar okuyabilen Bayrak, yazdığı denemeler ve anılarını kaleme aldığı kitabıyla engel tanımadığını herkese gösterdi.

Bayrak, özellikle ellerinin iyileşmesini ve bunun için ameliyat olmak istediğini belirterek, "Taslak aşamasındaki kitabımı tamamlayıp, saçlarımı bağlamak, ileride çocuğum olursa saçlarına istediğim gibi şekil verebilmek için ameliyat olacağım, çok riskli bir ameliyat ama yine de olacağım. Hayatımın geri kalanında tekerlekli sandalyede yaşarım çünkü alıştım, o benimle bir ama ellerim, yaşım ilerledikçe beni zorlayan tek şey." diye konuştu.

Tüm vaktini kitabını yazmaya ayırdığını söyleyen Bayrak, "Kendimi boşlukta hissettiğimde kitabıma koşuyorum çünkü içimi sadece ona dökebildiğimi düşünüyorum. Onu bir kitap gibi değil de her şeyimi paylaşabileceğim iyi bir arkadaş gibi görüyorum." dedi.

Bayrak, gelecekte bir gün evlat sahibi olursa ona yazdığı kitabı hatıra bırakmak istediğini ifade ederek, "İleride doğacak bebeğimin yaşam öykümü bilmesini istiyorum ve benden gocunmasını hiç istemiyorum. O yüzden kitabımda da bundan bahsettim." ifadesini kullandı.

