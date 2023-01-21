Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? Bedia Akartürk’ün son hali görenleri şaşkına çevirdi

Bedia Akartürk Türk Halk Müziği'nin, özellikle de Ege Bölgesi'nin en güçlü seslerinden. İzmirli olan Akartürk, memleketine ve değerlerine oldukça bağlı bir sanatçı. Bedia Akartürk'ün yüz gerdirme ameliyatı olduğu ortaya çıktı. Samsun'da bıçak altına yatan sanatçının şiş yüzünü görenler epey şaşırdı. Peki Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 İzmir Ödemiş doğumludur. 81 yaşındaki sanatçı aslen de İzmirlidir. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır. Daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, 9 yıl İzmir Radyosu'nda çalıştıktan sonra Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur. Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuş ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

SON HALİ OLAY OLDU

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa magazin programının sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğrafla Bedia Akartürk bu sefer sesiyle değil de yüzündeki şişliklerle gündem oldu.

Sanatçının Samsun'da bir estetikçiye giderek yüzünü gerdirdiği ortaya çıktı. Akartürk'ün ''Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum'' dediği iddia edildi. Yüzünü gerdiren 81 yaşındaki sanatçının yüzündeki şişlikler görenleri şaşkına çevirdi. .Operasyon öncesinde ameliyathanede doktorlara ve personellere türkü söyleyen Bedia Akartürk oldukça mutlu görünüyordu.

