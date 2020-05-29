MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Bedük'ten 'Ankara'nın Delisi'

Bedük'ten 'Ankara'nın Delisi'

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 29.05.2020 17:33 | Son Güncelleme

Bedük, yeni şarkısı 'Ankara'nın Delisi'ni müzikseverlerin beğenisine sundu. Kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.

Bedük'ten 'Ankara'nın Delisi'

8 Mayıs'ta yayımladığı 'Push The Button' şarkısıyla dinleyenleriyle buluşan Bedük, yeni şarkısı 'Ankara'nın Delisi'ni müzikseverlerin beğenisine sundu. 12 Haziran'da yayımlanacak şarkının söz, müzik ve prodüksiyonu Bedük'e ait.

Doğma büyüme Ankaralı olan Bedük, 2020 yılında en verimli ve yaratıcı dönemini yaşadığını söylediği; birbirinden hareketli 10 şarkılık "Intergalactic" albümünü 12 Haziran'da müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Bedük'ün kendi stüdyosunda kaydettiği ve tüm prodüksiyon sürecini kendisinin üstlendiği albümün kapak tasarımı da yine Bedük imzası taşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarıBilim Kurulu Üyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere önemli uyarı
Türk sinemasının acı kaybı! Erdal Kahraman yaşamını yitirdiTürk sinemasının acı kaybı! Erdal Kahraman yaşamını yitirdi
'Alkol kullanmam orucumu tutarım' 'Alkol kullanmam orucumu tutarım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi: Virüsün burada yaşaması imkansızdır

Bilim Kurulu üyesi: Virüsün burada yaşaması imkansızdır

Biilim Kurulu Üyesi'nden kafe ve restoranlara gideceklere uyarı

Biilim Kurulu Üyesi'nden kafe ve restoranlara gideceklere uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Canlı yayında sözü kesilen İnce programı terk etti

Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesinden yeni açıklama

Boksörün öldürdüğü Zeynep'in annesinden yeni açıklama

Bakan Soylu: Hadi konuşsunlar da görelim

Bakan Soylu: Hadi konuşsunlar da görelim

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Hakan Taşıyan ve Melike Şahin'den sürpriz düet

Hakan Taşıyan ve Melike Şahin'den sürpriz düet

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Civan Canova ilk sergisini açtı

Civan Canova ilk sergisini açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Queen grubunun gitaristi Brian May kalp krizi geçirdiğini açıkladı

Queen'den korkutan haber!

Türk sinemasının acı kaybı! Erdal Kahraman yaşamını yitirdi

Türk sinemasının acı kaybı! Erdal Kahraman yaşamını yitirdi

Çukur’un Medet’i Mustafa Kırantepe tek kişilik oyununa hazırlanıyor: Prömiyer yapacağım hafta kendimi ekmek yaparken buldum

Çukur’un Medet'i: Kendimi ekmek yaparken buldum

Ediz Hun: Türkan Şoray bende her zaman farklı bir duygu yaratır

Ediz Hun: Türkan Şoray bende her zaman farklı bir duygu yaratır

Gününüze neşe katacak 7 Netflix komedi filmi! Kahkahalarla dolu bir gün için...

Gününüze neşe katacak 7 Netflix komedi filmi!

Yedi Kocalı Hürmüz oyunu online yayınlanacak

Yedi Kocalı Hürmüz oyunu online yayınlanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.