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Fiyatları duyan evde karış karış arayacak... Bir kaç sayfa ancak değeri dudak uçuklatıyor!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.03.2025 13:39
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Karacaoğlan, Zagor ve Watchmen gibi efsane çizgi romanlar, koleksiyon pazarında altın değerinde satışa çıktı. Nadir kopyalar, 350 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Eserler sadece koleksiyoncuların değil, aynı zamanda yatırımcıların da dikkatini çekti.

Fiyatları duyan evde karış karış arayacak... Bir kaç sayfa ancak değeri dudak uçuklatıyor!

Türkiye’deki çizgi roman koleksiyoncuları için paha biçilmez eserler arasında Karacaoğlan Maceraları, Zagor ve Watchmen öne çıkıyor. Suat Yalaz’ın Karacaoğlan Maceraları serisi, 250 bin TL’ye kadar alıcı bulurken, Zagor’un 1-200 arasındaki tam fasikülleri 150 bin TL değerine ulaşabiliyor. Watchmen özel edisyonları ise 350 bin TL’den alıcı buluyor. Bu nadir eserler, sadece koleksiyoncular için değil, aynı zamanda yatırımcılar için de büyük bir fırsat sunuyor.

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NADİR KOPYALAR HAZİNE DEĞERİNDE

Karacaoğlan, 1963’te yayımlanmaya başlayan ve Türk tarihiyle harmanlanmış benzersiz bir kahraman öyküsüyle koleksiyoncuların gözdesi. Aynı şekilde Zagor’un Darkwood ormanındaki maceraları ve Watchmen’in de derin toplumsal mesajlar içeren hikâyesi, bu çizgi romanları hem sanat eseri hem de değerli bir koleksiyon parçası yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
çizgi roman eser fiyat koleksiyon
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