MAGAZİN

Begüm Kütük son hazırlıkları yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

Ekranların yanı sıra tiyatro sahnelerinin de başarılı oyuncusu Begüm Kütük, önceki gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Begüm Kütük son hazırlıkları yapıyor

Önümüzdeki günlerde eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte Eskişehir’de bulunan Odunpazarı Modern Müzesi’nin açılışına katılacaklarını söyleyen güzel oyuncu, bu özel açılış öncesi son hazırlıklarını yapmak için alışverişe çıktığını söyledi.

Yeni sezon için hem tiyatro oyunu, hem de televizyon dizisi teklif-leri aldığını söyleyen Begüm Kütük, “Şu anda bir taraftan tiyatro için metin okuyorum. Ayrıca da dizi projesi için senaryo okuyorum. Şu anda netleşen bir durum yok ikisi için de. İçime siner ve hissedersem kabul edeceğim tabi ki” açıklamasında bulundu. (ayaklıgazete)

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Anahtar Kelimeler:
begüm kütük Odunpazarı Modern Müzesi

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