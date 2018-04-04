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Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2018 02:51 | Son Güncelleme

Oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, doğmamış bebeklerini kaybetti.

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

3.5 aylık hamile olan Begüm Kütük, bebeğini kaybetti.

2010 yılında nikah masasına oturan, 8 yıldır gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Begüm Kütük ve karikatürist Erdil Yaşaroğlu, acı bir olayla sarsıldı. 3.5 aylık hamile olan, bebeğin cinsiyetinin erkek olduğunu bile öğrenen Kütük, bebeğini kaybetti.

Hamileliğin ilk günlerinde müjdeyi sadece yakın dostlarıyla paylaşıp mutluluklarını dile getiren çift, Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade’nin iki hafta önceki düğününde basına mutluluk pozları vermişti. Belirginleşen göbeğiyle objektife yansıyan Begüm Kütük, gülerek “Bebek büyüyor. Yalnız çok hızlı kilo alıyorum onu ne yapacağım konusunda bir fikrim yok” demişti.

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