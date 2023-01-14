Begüm Öner kimdir, kaç yaşındadır? Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner aslen nereli?

MasterChef Türkiye ünlüler özel bölümü konukları arasında yer alan Begüm Öner'in kim olduğu merak ediliyor. Ceyhun Fersoy'un eşi olan Begüm Öner 7 Mart 1989 Almanya doğumlu Türk oyuncudur. Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye dönmüştür. İşte Begüm Öner'in hayatı hakkında tüm merak edilenler...

CEYHUN FERSOY'UN EŞİ BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner 7 Mart 1989 Almanya doğumlu Türk oyuncudur.

Annesiyle babasının iş sebebiyle Batı Almanya'ya gittiği dönemde doğmuştur. 1992 yılında iki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri ve dizilerde oynadı. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti. İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

2012-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde pastacı Sami Bey'in kızı Elvan karakterini canlandırdı.

2015 yılında rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ile evlenmiştir.

BEGÜM ÖNER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER:

Dayı (2004) - Özge

Bez Bebek (2007) - Petek

Melekler Korusun (2009) - Eda

Arka Sıradakiler (2011) - Seda Atlı

Seksenler (2012-2017) - Elvan

Mandıra Filozofu (2014) - Gülşah

Kocan Kadar Konuş (2015) - Merve

Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2015) - Merve

Öğrenci İşleri (2015) - Biricik

Bir Baba Hindu (2016) - Alara

Badem Şekeri 3 (2017) - Kumru

Beceriksiz Katil (2017) - Şebnem

Koca Bulma Sanatı (2018) - Gizem

Seksenler (2019-2022) - Elvan

Ev Yapımı (2020) - Kendisi



