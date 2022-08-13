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Begüm Polat kimdir? Affettim klibiyle gündeme gelen Begüm Polat kaç yaşında, nereli?

13.08.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Begüm Polat kimdir sorusunun yanıtı, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından sorgulanmaya başladı. TikTok'ta çektiği videolarla ünlenen genç sanatçı Begüm Polat, son olarak Affettim isimli şarkısının klibiyle dikkat çekti. Birçok kişi Begüm Polat'ın kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Begüm Polat kimdir? Begüm Polat nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı hakkında bilgiler.

Begüm Polat kimdir? Affettim klibiyle gündeme gelen Begüm Polat kaç yaşında, nereli?

TikTok hesabından paylaştığı videolarla ünlenen ve söylediği şarkılarla dikkat çeken Begüm Polat, sosyal medyada tartışılan bir isim haline geldi. Begüm Polat'ın Twitter'da gündeme gelmesiyle birçok kişi, 'Begüm Polat kimdir? Begüm Polat kaç yaşında ve nereli?' sorgularını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte detaylar...

BEGÜM POLAT KİMDİR?

1994 yılında doğan Begüm Polat, aslen Ankaralıdır. İstanbul'da yaşayan Begüm Polat, ikizler burcudur. Besteci, söz yazarı ve oyuncu olan Begüm Polat, ilk oyunculuk deneyimini Koyver gitsin isimli filmde sergilemiştir. Filmde seslendirilen 'Tombalacık Halimem" türküsünü de Begüm Polat söylemiştir.

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BEGÜM POLAT NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Geçtiğimiz günlerde Affettim isimli şarkısının klibinde sergilediği müstehcen görüntülerle sosyal medyada konuşulan Begüm Polat, birçok kişinin gündeminde yer aldı. Begüm Polat'ın klibinde öpüştüğü anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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