Behind Her Eyes dizisinin başrolü Eve Hewson bakın kimin kızı çıktı

Netflix'in yeni dizisi Gözlerinin Ardında, bir anda en çok merak edilen dizilerden biri oldu. Netflix'in kitaplardan uyarlanan diziler kategorisinde seyirciyle buluşan Gözlerinin Ardında dizisi konusu ve oyuncuları çok konuşuluyor.

Netflix'in yeni dizisi Gözlerinin Ardında, bir anda en çok merak edilen dizilerden biri oldu. Netflix'in kitaplardan uyarlanan diziler kategorisinde seyirciyle buluşan Gözlerinin Ardında dizisi konusu ve oyuncuları çok konuşuluyor.

NETFLİX GÖZLERİNİN ARDINDA KONUSU NE?

Sarah Pinborough'nun popüler romanından uyarlanan psikolojik gerilimde türündeki Gözlerinin Ardında dizisi, eşinden boşanmış bekâr bir annenin, psikiyatrist patronuyla ilişki yaşamasını ve bu ilişki esnasında onun gizemli karısıyla da gizlice arkadaşlık kurmasını konu alıyor. Bekâr anne, psikiyatrist patronu ve karısıyla kurduğu bu ilişkide kendini sapkın zihin oyunlarının içinde buluyor.

GÖZLERİNİN ARDINDA OYUNCUSU GÜNDEMDE

Simona Brown, Eve Hewson, Tom Bateman, Robert Aramayo, Tyler Howitt, Georgie Glen dizide dikkat çeken isimler.

Dizide başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Eve Hewson ise ünlü şarkıcının kızı çıktı. Hewson, İrlandalı rock grubu U2'nin solisti ve şarkı sözü yazarı Paul David Hewson'ın kızı.