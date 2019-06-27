Behzat Ç. Cinayet Büro'ya yalnız dönmüyor! Behzat Ç.'nin yeni oyuncuları kimler?

3 sezon ekranlarda fırtına estiren ve adını unutulmaz diziler arasına yazdıran 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', yepyeni maceralarıyla BluTV'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını İnter Medya'nın üstlendiği, BluTV özel yapımı olan dizide Behzat Ç. karakterine hayat veren Erdal Beşikçioğlu, tam 6 yıl sonra yeniden Cinayet Büro'ya geri dönüyor.

CİNAYET BÜRO, UNUTULMAZ ÜYELERİNİN YANINA YENİLERİNİ DE EKLİYOR!

Çekimleri Ankara'da gerçekleşen ve ilk günden itibaren Ankaralıların da heyecanla takip ettikleri, yayınlanan ilk fotoğrafların heyecan yarattığı 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni serüvenlerinde Cinayet Büro'nun unutulmaz yüzleri Hayalet (İnanç Konukçu) ve Akbaba'nın (Berkan Şal), Behzat'ı yalnız bırakmadığı yapımda, ekibe katılan yeni isimler ise merak uyandırıyor.



İstanbul Film Festivali'nden 'En İyi İlk Film' dahil 2 ödülle ayrılan 'Güvercin' adlı filmin başrolünde yer alan Kemal Burak Alper ile 'Kral Lear' oyununda Haluk Bilginer'le birlikte rol alan Hüseyin Sevimli ve genç tiyatro oyuncusu İlkyaz Arslan, Cinayet Büro'ya dahil oluyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu ve senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.



