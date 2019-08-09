Behzat Ç'de Akbaba'ya ne oldu? Böyle geri dönüyor! Behzat Ç. 4. yeni bölüm fragmanı izle

Ekranlara dönmesiyle övgü dolu yorumlar alan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 4. bölümünde Behzat Komiser, geçmişiyle yüzleşiyor. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu dizinin yeni bölümü, 15 Ağustos Perşembe sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

BluTV özel yapımı olarak ekranlara geri dönen 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin 4. bölümünde Behzat Ç.'nin geçmişiyle bugün arasında sıkışıp kaldığı anlar ona zorlu anlar yaşatacak.

AKBABA GERİ DÖNÜYOR

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide Behzat'ı iki aşk arasında zorlu bir sınav da bekliyor. Savcı Esra'yı (Canan Ergüder) yıllar önce kaybetmesine rağmen aşkını hala hayal dünyasında güçlü bir şekilde yaşaması, Behzat'ın Defne'yle (Ahu Türkpençe) arasındaki iletişimi de etkileyecek. Sürekli gördüğü halüsinasyonlar, Behzat'ın hayatına devam etmesini zorlaştırırken, kızı Şule'yle (Ayça Eren) yüzleştiği dakikalarda nefesler tutulacak.