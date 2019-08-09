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Behzat Ç'de Akbaba'ya ne oldu? Böyle geri dönüyor! Behzat Ç. 4. yeni bölüm fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 09.08.2019 23:18 | Son Güncelleme

Fenomen dizi Behzat Ç'nin Blu TV'deki 4. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Behzat Ç. ile Defne arasında yeni bir aşk başlarken, Savcı Esra'nın hayali ise Behzat'ı bırakmıyor. Behzat Ç.'ye yer alıp almayacağı merak konusu olan fenomen karakter Akbaba ise 4. bölümde ortaya çıkıyor. İlk bölümde yer almayan Akbaba'ya ne olduğu ise dizinin hayranlarını meraklandırdı. Peki Behzat Ç 4. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte fragmanı ve yaşanacaklar.

Ekranlara dönmesiyle övgü dolu yorumlar alan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 4. bölümünde Behzat Komiser, geçmişiyle yüzleşiyor. Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde olduğu dizinin yeni bölümü, 15 Ağustos Perşembe sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

BluTV özel yapımı olarak ekranlara geri dönen 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Dizinin 4. bölümünde Behzat Ç.'nin geçmişiyle bugün arasında sıkışıp kaldığı anlar ona zorlu anlar yaşatacak.

AKBABA GERİ DÖNÜYOR
İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide Behzat'ı iki aşk arasında zorlu bir sınav da bekliyor. Savcı Esra'yı (Canan Ergüder) yıllar önce kaybetmesine rağmen aşkını hala hayal dünyasında güçlü bir şekilde yaşaması, Behzat'ın Defne'yle (Ahu Türkpençe) arasındaki iletişimi de etkileyecek. Sürekli gördüğü halüsinasyonlar, Behzat'ın hayatına devam etmesini zorlaştırırken, kızı Şule'yle (Ayça Eren) yüzleştiği dakikalarda nefesler tutulacak.

Behzat Ç.'de İsmet Arif Karasu'nun canlandırdığı Akbaba karakteri ise 4. bölümde ortaya çıkıyor.

Behzat Ç. 4. Bölüm Tanıtım (4)

Kalabalık oyuncu kadrosu ve özgün hikayesiyle izleyicileri ilk bölümünden itibaren kendine has bir dünyaya davet eden 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi', 4. bölümüyle 15 Ağustos Perşembe günü sadece BluTV ekranlarında olacak.

Behzat Ç. 4. Bölüm Tanıtım(3)

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