Behzat Ç. ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncuları için çalışmalar başladı

Emrah Serbes’in senarist ve yönetmen olarak ortak yapımcı olduğu öğrenilen Behzat Ç. için cast çalışmalarının başladığı belirtildi. Öte yandan Behzat Ç.’nin başrolü için görüşmelerin de devam ettiği bildirildi.

BEHZAT Ç. NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Türk televizyon tarihinde konusu ve oyuncuları ile en çok izlenen diziler arasında yerini alan Behzat Ç. efsanesi geri dönüyor. Ancak dizisinin ne zaman başlayacağına dair net bir açıklama yapılmadı…

Yazar Emrah Serbes, mayıs ayında yayınlanacak "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" adlı yeni kitabından uyarladığı yeni hikayeleri dizi yapıyor.

TV100’de yer alan habere göre, Doruk Acar'ın patronu olduğu Insignia Yapım ile beraber Emrah Serbes’in senarist ve yönetmen olarak ortak yapımcı olacağı Behzat Ç.’nin cast çalışmalarının başladığı belirtildi.

BEHZAT Ç. HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?



Üç sezon olarak Netflix'de yayınlanması düşünülen Behzat Ç.’nin başrolü için görüşmeler devam ediyor.

BEHZAT Ç. OYUNCULAR KİM OLACAK?



James Bond tarzında bir karakterin oluşturulduğu yeni Behzat Ç.'de her sezon farklı bir başrol oyuncusunun yer alacağı bildirildi.