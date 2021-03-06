MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Behzat Ç. ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncuları için çalışmalar başladı

Behzat Ç. ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncuları için çalışmalar başladı

06.03.2021 10:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Behzat Ç. ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncuları için çalışmalar başladı

Türk televizyonlarının en çok izlenen dizileri arasında bulunan Behzat Ç. yeni oyuncularla birlikte geri dönüyor… ‘Behzat Ç: Çekiç ve Gül’ kitabından uyarlanarak izleyicisiyle buluşacak olan Behzat Ç.’nin hangi mecrada yayınlanacağı da netlik kazandı.

Emrah Serbes’in senarist ve yönetmen olarak ortak yapımcı olduğu öğrenilen Behzat Ç. için cast çalışmalarının başladığı belirtildi. Öte yandan Behzat Ç.’nin başrolü için görüşmelerin de devam ettiği bildirildi.

BEHZAT Ç. NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Türk televizyon tarihinde konusu ve oyuncuları ile en çok izlenen diziler arasında yerini alan Behzat Ç. efsanesi geri dönüyor. Ancak dizisinin ne zaman başlayacağına dair net bir açıklama yapılmadı…

Yazar Emrah Serbes, mayıs ayında yayınlanacak "Behzat Ç: Çekiç ve Gül" adlı yeni kitabından uyarladığı yeni hikayeleri dizi yapıyor.

TV100’de yer alan habere göre, Doruk Acar'ın patronu olduğu Insignia Yapım ile beraber Emrah Serbes’in senarist ve yönetmen olarak ortak yapımcı olacağı Behzat Ç.’nin cast çalışmalarının başladığı belirtildi.

BEHZAT Ç. HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Üç sezon olarak Netflix'de yayınlanması düşünülen Behzat Ç.’nin başrolü için görüşmeler devam ediyor.

BEHZAT Ç. OYUNCULAR KİM OLACAK?

James Bond tarzında bir karakterin oluşturulduğu yeni Behzat Ç.'de her sezon farklı bir başrol oyuncusunun yer alacağı bildirildi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU OYNAYACAK MI?

Tüm oyuncu kadrosu ve hikâyesinin değişeceği öğrenilen Behzat Ç. dizisinde Erdal Beşikçioğlu’nun oynamayacağı ifade ediliyor. Erdal Beşikçioğlu, Blutv’den olaylı bir şekilde yapım firmasıyla ayrılmıştı…

Behzat Ç. ne zaman başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncuları için çalışmalar başladı

Saygı dizisiyle şu sıralar Blutv ekranlarında rekorlar kıran Nejat İşler’in, Behzat Ç. Çekiç ve Gül dizinde oynayacağı öne sürülüyor. Yine Ercüment Çözer’in en büyük düşman olacağı kaydediliyor. Nejat İşler’in Saygı dizisinin yayınlanmasının ardından sonra Behzat Ç.’nin Netflix’te yayınlanması bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Japonya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladıJaponya'da akıl almaz olay: Ölen annesini 4 ay boyunca evde sakladı
Sürpriz buluşma sosyal medya paylaşımında ortaya çıktıSürpriz buluşma sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı
Akıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandıAkıllardaki The Walking Dead sorusu yanıtlandı
Anahtar Kelimeler:
Erdal Beşikçioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

İşte Fenerbahçe'de Caner Erkin'in bardağı taşıran sözleri!

Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Demet Akalın programda giydiği gömlekle dikkat çekti! Fiyatı dudak uçuklattı

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden kardeşini öldürdü

Korkunç olay! Çöp atma tartışması yüzünden kardeşini öldürdü

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

İzmir'de binada yangın! Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı

İzmir'de binada yangın! Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hastaneye kaldırıldı

Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü

Kızını taciz ettiği öne sürülen kişiyi ensesinden tüfekle vurup öldürdü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Aycan'dan Survivor itirafları! Açık açık anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Diğer Haberler

Şubat ayında denize girmişti! Bir Zamanlar Çukurova’nın Gülten’i Selin Genç midyeci çıktı!

Şubat ayında denize girmişti! 'Büyük aşkı' ortaya çıktı

Payitaht Abdülhamid 142. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Oyunun sonuna geldik" Payitaht Abdülhamid 141. son bölümde neler oldu?

Oyunun sonuna geldik

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i paylaştı sürpriz buluşma ortaya çıktı

Sürpriz buluşma sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı

Kırmızı Oda dizisindeki Haluk kimdir? Yılmaz Kunt’un hayatı

Kırmızı Oda dizisindeki Haluk kimdir? Yılmaz Kunt’un hayatı

Son Yaz dizisinde bomba sahne! Selim Savcı, Yağmur’la Akgün’ü otel odasında görünce...

Selim Savcı, Yağmur’la Akgün’ü otel odasında görünce...

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.