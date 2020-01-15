Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu: Gece gündüz sette olmaya gücüm yetmiyor

"Eve Giden Yol", "Vali", "Behzat Ç." ve "Çiçero"' adlı yapımlardaki rolleriyle Türk izleyicisinin gönlünde yer edinen oyuncu Erdal Beşikçioğlu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yönetmenliği de yapan Beşikçioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Elvin Beşikçioğlu ile 2013'te Ankara'da kurduğu Tatbikat Sahnesi'ne ve bu yıl izleyiciyle buluşan oyunları ile ilgili açıklama yaptı.

Erdal Beşikçioğlu Tatbikat Sahnesi'nin 1940'ta Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri için kurulduğunu ancak 1949'da Devlet Tiyatrolarının hayata geçmesinin ardından kapandığını aktardı.

Tatbikat Sahnesi'nde o dönem yer alan isimlerin, Devlet Tiyatrolarına geçtiğine işaret eden Beşikçioğlu, "Devlet Tiyatroları kendi içerisinde profesyonel bir sahne. Okuldan mezun olan bir gencin profesyonelliğe geçiş sürecinde cumhuriyetin kurulmasından Tatbikat Sahnesi'nin kuruluşuna kadar, hiçbir zaman ara bir kurum olmadı. Ara kurum ihtiyacını, gelen hükumetlerin hiçbiri de hissetmedi" diye konuştu.