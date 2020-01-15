Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu: Gece gündüz sette olmaya gücüm yetmiyor

"Eve Giden Yol", "Vali", "Behzat Ç." ve "Çiçero"' adlı yapımlardaki rolleriyle Türk izleyicisinin gönlünde yer edinen oyuncu Erdal Beşikçioğlu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yönetmenliği de yapan Beşikçioğlu, kendisi gibi oyuncu olan eşi Elvin Beşikçioğlu ile 2013'te Ankara'da kurduğu Tatbikat Sahnesi'ne ve bu yıl izleyiciyle buluşan oyunları ile ilgili açıklama yaptı.
Erdal Beşikçioğlu Tatbikat Sahnesi'nin 1940'ta Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri için kurulduğunu ancak 1949'da Devlet Tiyatrolarının hayata geçmesinin ardından kapandığını aktardı.
Tatbikat Sahnesi'nde o dönem yer alan isimlerin, Devlet Tiyatrolarına geçtiğine işaret eden Beşikçioğlu, "Devlet Tiyatroları kendi içerisinde profesyonel bir sahne. Okuldan mezun olan bir gencin profesyonelliğe geçiş sürecinde cumhuriyetin kurulmasından Tatbikat Sahnesi'nin kuruluşuna kadar, hiçbir zaman ara bir kurum olmadı. Ara kurum ihtiyacını, gelen hükumetlerin hiçbiri de hissetmedi" diye konuştu.
Beşikçioğlu, Tatbikat Sahnesi'ni yeniden kurduklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"(Tatbikat Sahnesi) Kendi içerisinde yaptığı oyunlarla, ülkenin bugünkü konjonktürüne her daim bir parça farklı bakış açısı sundu ve bu bağlamda da 7 yıl kendi repertuvarını oluşturdu. Biz büyük keyif alıyoruz. Bazı oyunları daha önce sahne tecrübesi kazanmamış oyuncu adaylarıyla beraber yapıyoruz. Usta-çırak ilişkisi üzerinden, stajını tamamlamış olanları profesyonel oyuncularla beraber oynadığımız oyunlara yerleştiriyoruz. Tatbikat Sahnesi'nin akademik eğitim süreci de böyle devam ediyor."
"Tatbikat Sahnesi Akademi"de konservatuvar ders programları üzerinden gençlere eğitim verdiklerini aktaran ünlü oyuncu, sanat dersleri veren okulların Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) bağlı olmasını eleştirdi. Beşikçioğlu, YÖK'e bağlı sanat kurumlarında eğitim alacak genç oyuncu adaylarının yanlış değerlendirilebildiği yorumunda bulunarak, şöyle konuştu:
"Sahne üzerinde oyuncu yetiştirmeniz gerekiyorsa eğer, bunun Hacettepe Üniversitesinin eski durumu gibi yani Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olması gerekiyor. Bir sanatçı yetiştiriyorsunuz ve 'sanatçı' dediğiniz zaman, evrensel bir kavramdır bu. Evrensel kavramla da ülkenizi dünya üzerinde temsil edersiniz. YÖK ile bu algı ortadan kalkıyor. Şu anda en büyük dert bu."
Toplumun sosyal meselelerini farkındalık olması açısından oyunlarda görünür kılmaya çalıştıklarına dikkati çeken ünlü oyuncu, mart ayında Zeytinburnu'nda Tatbikat Sahnesi'nin yeni bir şubesinin açılacağını aktardı.
Erdal Beşikçioğlu, sinemada da birkaç yeni proje hazırlığı içinde olduğunu, nisan ayında çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.
Televizyonda yayımlanan dizilere de değinen sanatçı, dizilerde rol almanın oldukça yorucu olduğunu dile getirerek, "O kadar insanın, televizyon şartlarında o inanılmaz işleri çıkarttığını görünce, bu enerjiyi kutlamaktan başka bir şey yapamıyorum. Benim gücüm yetmiyor açıkçası iki saatte bir hikayeyi anlatmaya. Gece gündüz sette olmaya gerçekten gücüm yetmiyor. O yüzden sistem hala kendi içerisinde benim rahat çalışabileceğim bir durumda değil" ifadelerini sözlerine ekledi. (AA)
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