Behzat Ç. setinden yeni kareler yayınlandı! Behzat Ç. oyuncu kadrosunda kimler var?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, hafızalara kazınan polisiye dizi Behzat Ç.'nin çekimleri tamamlandı.

Dizi tarihinin fenomen projelerinden 'Behzat Ç.'nin yeni sezon kadrosunda efsane ekipten Beşikçioğlu dışında Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, Belçim Bilgin, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yer alıyor.

Bu ekibe ayrıca Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik dahil oldu.

Dizinin kadrosuna son olarak ise Belçim Bilgin katıldı.

Bilgin, dizide bir pavyonda çalışan şarkıcıyı canlandıracak.

9 bölümden oluşan yeni sezonun çekimleri Ankara'da yapıldı.



İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.'nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.





