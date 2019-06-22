Mynet Trend

Behzat Ç. setinden yeni kareler yayınlandı! Behzat Ç. oyuncu kadrosunda kimler var?

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.06.2019 21:18 | Son Güncelleme

Ekranlara geri dönmeye hazırlanan efsane dizi Behzat Ç. setinden yeni kareler geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye son olarak Belçim Bilgin de katıldı.

Behzat Ç. setinden yeni kareler yayınlandı! Behzat Ç. oyuncu kadrosunda kimler var?

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, hafızalara kazınan polisiye dizi Behzat Ç.'nin çekimleri tamamlandı.

912207_12

Dizi tarihinin fenomen projelerinden 'Behzat Ç.'nin yeni sezon kadrosunda efsane ekipten Beşikçioğlu dışında Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, Belçim Bilgin, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol ve Ayça Eren yer alıyor.

912207_16

Bu ekibe ayrıca Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik dahil oldu.

912207_11

Dizinin kadrosuna son olarak ise Belçim Bilgin katıldı.

Untitled-13

Bilgin, dizide bir pavyonda çalışan şarkıcıyı canlandıracak.

2

9 bölümden oluşan yeni sezonun çekimleri Ankara'da yapıldı.
3

912207_19

İnter Medya imzasını taşıyan, önceki yıllarda olduğu gibi senaryosunu yine Ercan Mehmet Erdem'in yazdığı ve yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu 'Behzat Ç.'nin yeni bölümleri çok yakında sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

4

912207_8

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz'e böyle veda ettiOnur Büyüktopçu, Yemekteyiz'e böyle veda etti
Survivor'da kritik oyunu kazanan isim belli oldu!Survivor'da kritik oyunu kazanan isim belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
behzat ç behzat ç. 2019 behzat ç. yeni sezon behzat ç fotoğraflar

En Çok Okunan Trend Haberler

Özge Ulusoy Instagram'dan paylaştı

Özge Ulusoy Instagram'dan paylaştı

İmamoğlu'nun mitinglerde kullandığı şarkı mahkemelik oldu

İmamoğlu'nun mitinglerde kullandığı şarkı mahkemelik oldu

Şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

Şaşkına çeviren görüntü! İnekleri tarlada bu halde buldular

Genç kadının arkasından yaklaşıp...

Genç kadının arkasından yaklaşıp...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan namaz sorusuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yasak Elma'da şok final! Her şey değişti

Yasak Elma'da şok final! Her şey değişti

Müge Anlı ortaya çıkardı! Ecrin'in amcası ensest içerikli film...

Müge Anlı ortaya çıkardı! Ecrin'in amcası ensest içerikli film...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onur Büyüktopçu'dan Yemekteyiz'e veda paylaşımı

Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz'e böyle veda etti

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Survivor sembol oyunu finalistleri kimler oldu?

Survivor'da kritik oyunu kazanan isim belli oldu!

Netflix’ten yeni Türk dizisi geliyor! İşte Love 101 oyuncu kadrosu ve konusu

İşte Netflix'in yeni Türk dizisi! Oyuncuları ve konusu belli oldu

Katil Bebek Geri Döndü vizyonda! İşte fragmanı

Oyuncak bebek bir insan ne kadar zarar verebilir?

Kalpten Gerdanlık filmi fragmanı

Her şey o cinayetle ortaya çıktı!

Oyuncak Hikayesi 4 filmine yeni bir oyuncak daha dahil oluyor

Oyuncak Hikayesi'ne yeni oyuncak katılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.