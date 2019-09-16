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Behzat Ç. sezon finali ne zaman yayınlanacak? İşte Behzat Ç. final tarihi!

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2019 22:16 | Son Güncelleme

BluTV özel yapımı olarak bu yaz ekranlara yepyeni bölümleriyle geri dönen 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nde 9 haftalık serüvenin sonuna gelindi. Behzat Komiser ile Ercüment ve Memduh arasında son kez düellonun yaşanacağı 70 dakikalık özel sezon finali bölümü, 19 Eylül'de sadece BluTV'de izleyicilerle buluşacak.

Behzat Ç. sezon finali ne zaman yayınlanacak? İşte Behzat Ç. final tarihi!

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolde yer aldığı, yeni bölümleriyle BluTV'ye döndüğü andan itibaren her hafta sosyal medyanın gündemine oturan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nde tansiyon yükseliyor ve silahlar son kez çekiliyor. Dizi, 9 haftalık serüveninin ardından 70 dakikalık özel sezon finali ile ekranlara geliyor.

Behzat Ç. 9. Bölüm (2)

Behzat Komiser'in geçmişiyle yüzleşmeye devam ettiği ve kendini güç durumda bulduğu bölümde, Ercüment Çözer ve Memduh büyük bir operasyon için harekete geçiyor. Behzat'ın köşeye sıkışacağı bölümde nefesler tutulacak ve ekran başındakiler kazanan tarafın kim olacağını merakla bekleyecek.

Behzat Ç. 9. Bölüm (1)

İnter Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu ve senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin sezon finali, 19 Eylül Perşembe günü sadece BluTV'de.

Behzat Ç. 9. Bölüm (3)

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