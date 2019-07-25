Behzat Ç. yeni bölümleri nereden izlenebilir? Behzat Ç. geri döndü!

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 6 yıl aradan sonra kaldığı yerden deavm ediyor. Hayranlarının merakla beklediği yeni sezon 25 Temmuz'da başladı ve dizinin pek çok sevilen karakteri de geri döndü. Peki Behzat Ç. nereden izenebilir. Sevilen dizi hangi kanalda yayımlanıyor? İşte dizinin yeni sezonuyla ilgili detaylar...
Dizinin yeni sezonu internet televizyonu olan Blu Tv’de ekrana geliyor. Yani diziyi izleyebilmek için Blu Tv’den abonelik satın almanız gerekmektedir. Dizinin önceki sezonları da hali hazırda Blu Tv’de izlenebiliyor.
Blu Tv dizilerinde yeni bölümlerin çıkma periyodunda değişiklikler olabiliyor. Genellikle bir dizinin yeni bölümleri her hafta dizinin kendi gününde yayımlanıyor. Behzat Ç. yeni sezona çarşamba günü 2 bölümle başladı. Yani yeni bölüm veya bölümlerin önümüzdeki hafta 31 Temmuz Çarşamba günü çıkması beklenebilir.
KİMLER GERİ DÖNDÜ?
Behzat Ç.’nin bu yeni sezonunda eski bazı isimleri göremeyeceğiz. Ercüment Çözer (Nejat İşler) ve Memduh Başkan (Güven Kıraç) karakterleri geri dönen isimler arasında. Ancak önceki sezonlarda Fatih Artman’ın canlandırdığı sevilen karakterlerden Harun yeni sezonda yer almayacak.
Aga cinayet var repliği ile özdeşleşen Akbaba (Berkan Şal) da diziye dönüyor.
Geri dönen karakterlerden biri olan Hayalet (İnanç Konukçu) ile ilgili ilginç bir detay da fragman da ortaya çıktı. Hayalet’in KHK’lı olduğu yani polislikten atıldığı bilgisini öğrendik.
Behzat'ın abisi Şevket (Ege Aydan) ve Asayiş şube müdürü Tahsin (Eray Eserol) da yeni sezonda var.
BEHZAT Ç. DİZİSİNİN KONUSU
Behzat Ç, 1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olmuş, cinayet bürosunda görev yapmakta olan bir polistir. Hizmet verdiği süre içerisinde almış olduğu cezalar nedeniyle hep başkomiser olarak kalmıştır. Ekibinde yer alan diğer polisler Harun, Hayalet, Akbaba, Eda, Emre Selim ve Cevdet ile beraber Ankara'da yaşanan cinayet olaylarını çözmeye çalışmaktadır.
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