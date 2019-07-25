Behzat Ç. yeni bölümleri nereden izlenebilir? Behzat Ç. geri döndü!

Başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 6 yıl aradan sonra kaldığı yerden deavm ediyor. Hayranlarının merakla beklediği yeni sezon 25 Temmuz'da başladı ve dizinin pek çok sevilen karakteri de geri döndü. Peki Behzat Ç. nereden izenebilir. Sevilen dizi hangi kanalda yayımlanıyor? İşte dizinin yeni sezonuyla ilgili detaylar...

BEHZAT Ç. BİR ANKARA POLİSİYESİ NEREDEN İZLENEBİLİR?

Dizinin yeni sezonu internet televizyonu olan Blu Tv’de ekrana geliyor. Yani diziyi izleyebilmek için Blu Tv’den abonelik satın almanız gerekmektedir. Dizinin önceki sezonları da hali hazırda Blu Tv’de izlenebiliyor.

YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN GELECEK?

Blu Tv dizilerinde yeni bölümlerin çıkma periyodunda değişiklikler olabiliyor. Genellikle bir dizinin yeni bölümleri her hafta dizinin kendi gününde yayımlanıyor. Behzat Ç. yeni sezona çarşamba günü 2 bölümle başladı. Yani yeni bölüm veya bölümlerin önümüzdeki hafta 31 Temmuz Çarşamba günü çıkması beklenebilir.

KİMLER GERİ DÖNDÜ?

Behzat Ç.’nin bu yeni sezonunda eski bazı isimleri göremeyeceğiz. Ercüment Çözer (Nejat İşler) ve Memduh Başkan (Güven Kıraç) karakterleri geri dönen isimler arasında. Ancak önceki sezonlarda Fatih Artman’ın canlandırdığı sevilen karakterlerden Harun yeni sezonda yer almayacak.