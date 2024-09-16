Beignet (Benye) tarifi: Beignet (Benye) nasıl yapılır?

Siz de kendi mutfağınızda aşağıdaki tarif aşamalarını ve verilen malzemeleri kullanarak enfes beignetler hazırlayabilirsiniz. Fransızların çok sevdiği bu lezzeti isterseniz çikolata ya da krem şanti ile süsleyerek de servis edebilirsiniz.

MALZEMELER 1 bardak süt

2 kaşık şeker

1 kaşık eritilmiş margarin

3 kaşık yağ

2 yumurtanın sarısı

1 yumurta

1 paket yaş maya

1 çimdik tuz

3 Bardak un