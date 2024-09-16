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Beignet (Benye) tarifi: Beignet (Benye) nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
16.09.2024 19:11
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Okunuşu benye olan Beignet Fransız mutfağının meşhur bir tatlısıdır. Kendine has yapım aşamaları ve hoş lezzeti ile sadece Fransızların değil tüm dünya mutfaklarının göz bebeği olmayı başarmış bir tattır. İşte Beignet (Benye) tarifi ve gerekli malzemeler!

Beignet (Benye) tarifi: Beignet (Benye) nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 180dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Adet 650kal

Siz de kendi mutfağınızda aşağıdaki tarif aşamalarını ve verilen malzemeleri kullanarak enfes beignetler hazırlayabilirsiniz. Fransızların çok sevdiği bu lezzeti isterseniz çikolata ya da krem şanti ile süsleyerek de servis edebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 1 bardak süt
  • 2 kaşık şeker
  • 1 kaşık eritilmiş margarin
  • 3 kaşık yağ
  • 2 yumurtanın sarısı
  • 1 yumurta
  • 1 paket yaş maya
  • 1 çimdik tuz
  • 3 Bardak un

TARİF

  • Süt ve mayayı bir kasede karıştırarak 10 dakika bekletin.
  • Yumurta, margarin, sıvıyağ, vanilya, şeker ve tuz ekleyip karıştırın.
  • Undan biraz ayırıp kalanı kaseye ekleyin.
  • İyice yoğurun ve 2 saate yakın mayalanması için bırakın.
  • Mayalanan hamuru açın ve bardak yardımı ile kesin.
  • Yağlı kağıt üzerine tüm kestiğiniz yuvarlakları dizin ve üzerlerini kapatarak biraz daha bekleterek mayalandırın.
  • Kızgın yağda arkalı önlü hepsini kızartın.
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Anahtar Kelimeler:
tatlı fransız tarif
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