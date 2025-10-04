SPOR

Bein Sports'un retweet paylaşımına Galatasaray'ın genç ismi Metehan Baltacı'dan tepki! ''Bunu da retweet yapın...''

Süper Lig’in 8.haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne olacak. Dev maç öncesi Bein Sports’un sorularını yanıtlayan Galatasaray’ın genç oyuncusu Metehan Baltacı, yayıncı kuruluş tarafından paylaşılıp silinen retweete göndermede bulundu.

Burak Kavuncu
Süper Lig’de dev derbiye dakikalar kala maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray’ın defans oyuncusu Metehan Baltacı, geçtiğimiz günlerde Bein Sport tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Bu anlar sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

‘‘BUNU DA RETWEET YAPIN’’

Bein Sports un retweet paylaşımına Galatasaray ın genç ismi Metehan Baltacı dan tepki! Bunu da retweet yapın... 1

Metehan Baltacı, "Biz bugüne kadar kazandığımız bütün maçları bileğimizin hakkıyla sonuna kadar hak ettik. Son zamanlarda bazı şeyler retweet yapıldı. Bu röportajı da retweet yaparsanız memnun oluruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bein Sports un retweet paylaşımına Galatasaray ın genç ismi Metehan Baltacı dan tepki! Bunu da retweet yapın... 2

Bein Sports’un resmi hesabından, “Hakemler sağ olsun. GS stadında temiz bir maç hatırlamıyorum, son senelerde” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım resmi Twitter (X) hesabından RT edilmişti.

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

