Bein Sports'un retweet paylaşımına Galatasaray'ın genç ismi Metehan Baltacı'dan tepki! ''Bunu da retweet yapın...''

Süper Lig’de dev derbiye dakikalar kala maç öncesi sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray’ın defans oyuncusu Metehan Baltacı, geçtiğimiz günlerde Bein Sport tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Bu anlar sosyal medyada çok kez paylaşıldı.

‘‘BUNU DA RETWEET YAPIN’’

Metehan Baltacı, "Biz bugüne kadar kazandığımız bütün maçları bileğimizin hakkıyla sonuna kadar hak ettik. Son zamanlarda bazı şeyler retweet yapıldı. Bu röportajı da retweet yaparsanız memnun oluruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

Bein Sports’un resmi hesabından, “Hakemler sağ olsun. GS stadında temiz bir maç hatırlamıyorum, son senelerde” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım resmi Twitter (X) hesabından RT edilmişti.