Bekarlar Günü nedir ve nasıl kutlanır? Bekarlar Günü ne zaman?

Yılın en büyük alışveriş gününü bildiğinize inanabilirsiniz ama yanılmış olabileceğinizi düşünüyoruz. Hayır, tahmin ettiğiniz gibi Kara Cuma (Black Friday) veya yılbaşı değil, cevap aslında Kara Cuma'dan 4 kat daha büyük olduğu tahmin edilen Bekarlar Günü. Tüm bekarlara duyurulur!

BEKARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Çin menşeili bu özel gün, her yıl 11 Kasım'da kutlanıyor. Çünkü "1" rakamı yalnız bir kişiyi sembolize ediyor; 11. ayın 11. günü, sayısal olarak dört yalnız “çubuğa" işaret ediyor.

2011'in 11 Kasım'ı, altı adet "1" barındırdığı için yüzyılın Bekarlar Günü diye adlandırılmıştı.

BEKARLA GÜNÜ NASIL BAŞLADI? BEKARLAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Görünüşü nedeniyle “yalnız çubuklar tatili” diye de bilinen gün, bir tür anti-sevgililer günü olarak 1993'te kutlanmaya başladı. Bu başlangıcın ardında, Nanjing Üniversitesi'nde bekarlıklarını kutlamak isteyen bir grup öğrenci vardı.

İNSANLAR BEKARLAR GÜNÜNDE KENDİNE HEDİYE ALIYOR

İlk günlerinde "Bekar Erkekler Günü" diye de biliniyordu çünkü günü kutlayanlar çoğunlukla erkekti. Ama şimdi herkes tarafından benimseniyor. İnsanlar bu bayramı kutlarken birbiri için değil, kendisi için hediye alıyor.

